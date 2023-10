TRANSPORT NATIONAL – Le tarif de basse saison en vigeur

Fin de la hausse du prix du billet au niveau du transport national, entre Mahajanga et Tanà. Saison morte oblige ! Le tarif normal, à cinquante mille ariary, est appliqué depuis le 1er octobre dernier au niveau des guichets des coopératives nationales. Cette décision était prise depuis le mois d’août dernier, durant la période des grandes vacances. Le prix du billet mis en vigueur durant deux mois, à soixante mille ariary, sera de nouveau effectif à partir des vacances de Noël, en décembre prochain. Les responsables des coopératives ont d’un commun accord décidé de procéder à l’augmentation du prix du billet durant la période des vacances. Deux tarifs sont en vigueur désormais au niveau des coopératives. La hausse du prix du carburant est l’une des raisons de cette décision. La durée du trajet entre Mahajanga et Tanà est de dix à onze heures avant, contre quinze à seize heures de voyage aujourd’hui. «Les dépenses pour un voyage étaient évaluées à deux cent soixante mille ariary. Elles ont augmenté à quatre cent mille ariary face à l’usure des véhicules et les dépenses », s’était justifié le chef de la gare routière nationale à Aranta, Serge Raharijaona. Durant la période des vacances, entre quatre-vingt à quatre-vingt-dix taxis-brousse ont été recensés au départ de la gare routière à Aranta. En ce moment, c’est la période des vaches maigres. Une trentaine de véhicules, à peine remplis, quittent Mahajanga chaque jour. Les taxis-brousse comblent le manque à gagner par le transport des marchandises. Ce qui explique la hauteur excessive des bagages, à plus de 80 cm.