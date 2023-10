TENNIS DE TABLE – MONDIAUX DE BUSAN – La sélection bouclée l’an prochain

Une toute première. Madagascar participera pour la première fois au championnat du monde par équipe de tennis de table. L’équipe malgache a validé son ticket en terminant dans le top 5 durant le championnat d’Afrique qui s’est tenu en Tunisie à la mi-septembre. La 47e édition du championnat du monde par équipe aura lieu dans la ville de Busan en Corée du sud, du 24 mai au 2 juin 2024. Le duo d’expatriés, Fabio Rakotoarimanana, cham-pion d’Afrique de l’Est et son dauphin, Antoine Razafina­rivo, sacré cham-pion d’Afri­que dans l’épreuve double messieurs le 17 septembre, sont pour l’heure les deux mieux placés pour former l’équipe malgache pour le mondial. Deux autres joueurs locaux sont encore à sélectionner pour étoffer l’équipe. Les prochains championnats de Madagascar devraient normalement servir de test de sélection en vue de ce sommet mondial. Le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa a souligné «vu que la compétition n’aura lieu que l’an prochain, nous n’allons pas encore procéder à la sélection durant les championnats nationaux mais vers le début de l’an prochain (…) De leur côté, les expatriés vont aussi poursuivre leur participation en compétitions internationales pour engranger plus de points en vue de la qualification olympique».

Bouquet final

Les quatre autres pays qualifiés au mondial de Busan sont l’Égypte, tenant du titre, le Nigéria son dauphin, et les deux demi-finalistes, l’Algérie et la Tunisie. Le calendrier des champion­nats nationaux et les activités de toutes les disciplines sportives ont été chamboulés par la préparation et la tenue de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien qui se sont déroulés dans la capitale du 23 août au 3 septembre. La Fédération malgache de tennis de table concocte ses championnats toutes catégories et épreuves confondues avant la fin d’année. L’instance nationale projette d’organiser le sommet national du 15 au 19 décembre. «Ces dates restent encore à confirmer, comme la ville hôte, soit Antananarivo ou Toamasina. Rien n’est officiel», confie le premier responsable techni­que de la discipline.