SUSPICION DE PESTE – Mère et fils meurent en même temps

Drame dans une famille à Matoka, Talata Vohimena, dans le district de Manandriana. Une mère et son fils meurent, dans l’intervalle de quelques heures. La mère, âgée de 43 ans, est décédée dans la soirée du 3 octobre, chez elle, après avoir présenté de la diarrhée aigüe, de la fièvre, une brûlure de l’estomac, depuis le 30 septembre. Le matin du 4 octobre, le fils, âgé de 25 ans, tire son dernier souffle dans le Centre de santé de base (CSB) d’Ambohipo Manandriana. Il a présenté les mêmes symptômes, avec des bubons et de la fièvre en plus, depuis le 1er octobre. Les autorités sanitaires locales soupçonnent la peste. « Le test post mortem effectué sur le fils est positif. Tandis que le celui effectué sur la mère est négatif. Des prélèvements ont été envoyés à l’Institut pasteur de Madagascar (IPM), et nous attendons le résultat pour confirmer s’il s’agit vraiment de la peste,ou pas», explique une source, hier. Il n’y aurait pas eu de déplacement ou d’exhumation, avant ces décès. Pas de prolifération de rats ou de puces observée non plus. Les autorités locales soulignent, en outre, que la peste n’a jamais sévit dans ce hameau. Des mesures de prévention ont été prises pour éviter la propagation de cette maladie. Vingt-cinq maisons ont été désinfectées. Vingt-six personnes qui sont entrées en contact avec le jeune homme et ses familles, pendant son hospitalisation au CSB à Ambohipo, et cent cinquante cinq personnes à Matoka, le fokontany où ils ont vécu, ont reçu des traitements prophylactiques. Leurs corps sont déjà enterrés dans une fosse. Les personnes qui succombent à la peste ne peuvent pas être enterrés dans le tombeau familial, selon les mesures sanitaires. Le bacille de la peste survit pendant sept ans, dans une tombe.