PLAZA AMPEFILOHA – L’État résilie le contrat avec Canal 7 Event

Le MEN a pris une décision radicale en résiliant la convention n° 2006-007 Min/Sp du 14 septembre 2016 portant sur la réhabilitation et l’utilisation de l’amphithéâtre d’Ampefiloha ainsi que ses locaux annexes, conclue avec la société Canal7 Vidéo Event. La raison invoquée est l’utilisation de l’amphithéâtre pour un événement politique qui s’est tenu le 28 septembre 2023, en contradiction avec l’objectif initial du contrat de partenariat, axé sur la promotion des projets éducatifs et culturels. Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Éducation nationale a souligné que cette utilisation politique n’était pas conforme à l’esprit de la convention. Cette décision a été prise en dépit des six années écoulées sur une période contractuelle de quinze ans.

“Aider les jeunes”

Andry Raobelina, PDG de Canal7 Vidéo Event, s’oppose vigoureusement à cette décision ministérielle. « Le contrat entre le ministère et Canal7 Vidéo Event s’étend sur 15 ans, alors que seulement 6 ans ont été écoulés. L’association et le parti politique Anjomara sy rivo-baovao (ARB) ont loué l’espace pour organiser des formations visant à encourager les jeunes à entreprendre dans divers domaines tels que la savonnerie, la peinture, et bien d’autres. La date du 28 septembre mentionnée par le MEN correspondait en réalité à une formation sur la fabrication de la peinture. Plus de trente mille jeunes ont déjà bénéficié de ces formations au Plaza Ampefiloha», déclare Andry Raobelina. Suite à cette décision, toutes les activités sensées se dérouler chez Plaza Ampefiloha sont interrompues temporairement, notamment les projections cinématographiques, les formations entrepreneuriales, les salons comme « Grain de Pollen », qui devait débuter hier, ainsi que les activités religieuses de l’Église MRE dirigée par le pasteur Jocelyn.