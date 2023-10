JUDO – MONDIAUX JUNIORS – Lova Mahaisoa éliminé d’entrée

Fin de parcours pour le premier porte-fanion malgache. Engagé dans la catégorie des -73kg, Lova Mahaisoa Randrianasiolo, médaillé de bronze aux championnats d’Afrique juniors en 2022 et médaillée d’or des Jeux des îles 2023, s’est incliné devant le Bulgare Palev Mariyan, hier dès son premier combat. Ce dernier, médaillé de bronze à la coupe d’Europe juniors de Skopje à la mi-août, et classé cinquième à la coupe d’Europe de Berlin fin juillet, a battu Lova Mahaisoa par ippon à la 3e minute et 22e seconde. Le Malgache avait déjà eu un carton jaune une minute plus tôt, suite à un shido de non-combativité. Si Lova Mahaisoa a plié bagages précocement, la numéro 1 mondial, championne d’Afrique seniors et juniors chez les -70kg, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, entrera en lice ce vendredi.