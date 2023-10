ENVIRONNEMENT – Le taux de pollution en baisse à Antananarivo

La ville d’Antananarivo est très réputée pour la mauvaise qualité de son air. Pour le moment, elle est au niveau moyen. Les personnes sensibles sont toujours appelées à se protéger.

Surprenant. L’air est moins pollué à Antananarivo. Selon l’Organi-sation Mondiale de la Santé (OMS), le taux de pollution de l’air est réduit pour la journée d’hier et celle d’aujourd’hui. « L’indice de la qualité de l’air pour la ville d’Antananarivo est de 57 IQA en référence à celui des États-Unis pour la journée d’hier. Ce qui donne un niveau moyen en termes de pollution de l’air par rapport aux recommandations de l’OMS », selon l’IQ Air. L’IQ Air est une méthode universelle utilisée pour mesurer la concentration de polluants atmosphériques dans l’air ambiant et des risques pour la santé qui y sont associés. Antananarivo présente un taux moyen de pollution de l’air de niveau 51 IQA, pour ce jour, et 54 IQA pour samedi. Ces chiffres se situent dans le niveau moyen, contrairement au niveau prévisionnel de lundi dernier qui a atteint 121 IQA. La situation semble s’améliorer. Une bonne nouvelle depuis ce mardi puisque l’IQA a annoncé un niveau bon et moyen jusqu’à ce dimanche. Les prévisions annoncent un IQA à 54 pour ce samedi et 50 pour la journée de dimanche. Un soulagement pour les personnes sensibles et fragiles, puisque l’air est plutôt respirable pour ces dernières. La pollution de l’air dans la capitale peut engendrer des problèmes de santé pour la population, surtout dans les zones urbaines et les zones fortement peuplées.

La réalité

L’OMS conseille les personnes sensibles de prendre des précautions même si les chiffres s’améliorent. Le port de masque à l’extérieur est, ainsi, recommandé en plus de l’auto-privation des activités en plein air et l’utilisation des moyens de purification de l’air. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes sont les premières victimes de la pollution de l’air. En respirant pendant plus de 24 heures l’air pollué, les personnes souffrant de problèmes cardiaques et respiratoires pourraient subir les effets toxiques de la pollution sur leur santé. L’amélioration des chiffres annoncés ne correspond pas vraiment à la réalité dans la ville d’Antananarivo. Puisque, selon le ministère de la Santé publique, un bon nombre d’enfants souffrant de maladies pulmonaires sont recensés à travers les consultations gratuites organisées auprès des hôpitaux. Des nuages de fumée se forment dans le ciel. La température varie beaucoup. Comme on entre dans la saison estivale, il devrait faire chaud, mais parfois c’est le contraire qui se produit. Les activités humaines dans la ville des mille contribuent à la pollution de l’air et à celle de la ville. La fumée produite par les automobiles est une des causes principales de l’élévation du taux de pollution. Même si, pour le moment, ce taux se trouve encore à un niveau moyen. Puisque la concentration de particules fines dans l’air à Antananarivo ne dépasse pas encore le seuil de 25 microgrammes/m3 établi par l’OMS. « On est pour ce jour à 15 microgrammes/m3 », selon encore l’IQA.