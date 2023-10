ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Les préparatifs vont bon train

À quelques jours du début de la campagne électorale et à environ un mois de la date du scrutin, les préparatifs de la présidentielle avancent à grands pas.

Imperturbable. Malgré les manifestations du collectif des candidats qui réclame un dialogue entre les parties prenantes, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) poursuit les préparatifs du scrutin et arrive à respecter le calendrier préétabli. À trois jours de l’ouverture de la campagne électorale, le mardi 10 octobre, tout semble aller pour le mieux pour la tenue de l’élection présidentielle, le 9 novembre prochain. Depuis plusieurs semaines, la Ceni est véritablement au taquet. Avec les bulletins uniques et autres imprimés sensibles qui sont attendus en fin de semaine en provenance d’Afrique du Sud, la distribution des cartes électorales qui a commencé au début de ce mois avance sur tout le territoire national et, jusqu’à ce jour, aucune réclamation majeure n’a été enregistrée. Dama Andrianarisedo, président de la Commission électorale, s’est d’ailleurs rendu dans les régions pour avoir un avis sur la réalité de la distribution des cartes d’électeurs et pour apporter des solutions aux difficultés possibles que peuvent rencontrer les démembrements de la Ceni. Concernant les panneaux d’affichages pour les candidats, le président de la Ceni explique que, bientôt, on les verra dans les communes, districts et régions. Concernant la formation des démembrements de la Ceni, il déclare qu’une date est déjà prévue, certaines vont se passer à la Ceni centrale à Antananarivo et d’autres se tiendront dans les régions.

Transparente et inclusive

Dans un souci de transparence, la Commission électorale nationale indépendante procède plusieurs fois à des réunions avec les candidats mais, parfois, ces derniers sont plus ou moins réticents à rencontrer la Ceni, surtout ceux qui sont membres du collectif des candidats. Dernièrement, toujours pour la transparence du processus électoral, la Ceni procède à la distribution pour chaque candidat d’un disque dur contenant les données numériques du registre électoral national et la liste et emplacements des bureaux de vote. Cependant, comme lors de la dernière fois que la Ceni a appelé les candidats, aucun d’entre eux n’est venu prendre leur disque dur, seuls Andry Rajoelina, candidat numéro trois, et Sendrison Daniela Raderanirina ont envoyé leurs représentants pour honorer l’invitation de la Commission électorale. Le processus électoral se veut aussi inclusif et c’est pour cette raison que la Ceni reçoit de nombreux observateurs nationaux et internationaux et beaucoup d’autres demandent jusqu’ à présent l’approbation de l’organe de préparation des élections pour devenir observateurs électoraux. La Ceni déclare, par le biais de Dama Andrianarisedo, être ouverte à tout le monde et continue d’étudier ces demandes.