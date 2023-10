ÉDUCATION – Les enseignants réclament l’amélioration de leurs conditions

La journée mondiale des enseignants a été célébrée hier. C’était l’occasion pour des syndicats de manifester leurs aspirations.

Les enseignants attirent l’attention sur la détérioration de leurs conditions de vie. La journée mondiale des enseignants, qui passait presque inaperçue, a été l’occasion pour des syndicats d’enseignants de dire tout haut ce que les enseignants pensent tout bas. « Les enseignants revendiquent l’alignement de la grille indiciaire, l’augmentation du point d’indice, la suppression des contractuels et l’intégration directe de tous les enseignants, la rectification des indemnités de logement et de résidence, la lutte contre l’affectation et la fin de l’affectation abusive », a déclaré Mahatoky, président national du syndicat des enseignants Mitafa, hier. Avec leurs conditions de vie et de travail misérables, certains abandonnent ou délaissent leur métier. À l’instar de Rojo Nantenaina Andrianirina, un professeur de Mathématiques, sortant de l’École normale supérieure (ENS), qui a changé de profession depuis cette année. Après avoir travaillé pendant six ans dans des écoles privées à Antananarivo-ville, il s’est reconverti en vendeur de charcuterie. « J’aime enseigner mais les rémunérations sont très faibles, alors que le travail est éreintant. Je gagne beaucoup plus avec mon nouveau métier », raconte cet homme, pour justifier les raisons de cette reconversion professionnelle.

Considération

Il gagnait 500 000 ariary par mois, pour quarante heures de travail par semaine, soit huit heures de travail par jour. « Cela a consommé toute mon énergie », enchaîne-t-il. D’autres jonglent entre plusieurs métiers, pour joindre les deux bouts. « Je suis à la fois enseignant dans un lycée public et rédacteur web. Je reconnais que des fois, lorsque j’ai beaucoup de commandes, je délaisse le métier d’enseignant», confie Avotra, professeur de français. Célin Rakotomalala, fondateur de la direction nationale des Institutions Laïques, avance qu’il n’y a aucune considération des enseignants. « Il s’agit d’une journée internationale, mais le gouvernement ne la célèbre pas. Cela devrait être une occasion pour les enseignants de dire leurs aspirations, mais aussi, de sensibiliser sur la professionnalisation du métier. Pour éviter que tous ceux qui ne trouvent pas de travail atterrissent dans l’enseignement », fustige-t-il. Le ministère de l’Éducation nationale dément et affirme que ce ministère valorise les enseignants. Les enseignants soulignent que si leurs conditions de vie et de travail s’améliorent, cela aura des retombées sur la qualité de l’enseignement.