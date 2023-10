DIPLOMATIE – Yvette Sylla reçoit une mission onusienne

Le 3 octobre dernier, Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, a reçu une mission des Nations unies. Lors de cette rencontre, les missionnaires de l’ONU ont réitéré la volonté des Nations unies d’accompagner le peuple et le gouvernement malgache dans un processus électoral crédible, une élection transparente et un résultat accepté par tous. Cette mission est dirigée par M. Simon-Pierre Nanite­lamio, directeur adjoint, division de l’assistance électorale du département des Affaires politiques et consolidation de la paix (DPPA), de M. David Bongwele, chef d’équipe pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien, division de l’Afrique de l’Est du DPPA, et M. Issa Sanogo, coordonnateur résident du Système des Nations unies à Madagascar. L’objectif de la mission est la contribution de l’ONU à la consolidation de la démocratie à Madagascar. Cette mission n’est pas la première de cette délégation, elle fait suite à une première en mars dernier. La semaine dernière, une autre mission onusienne est venue pour le suivi des avancées réalisées dans la préparation des prochaines échéances électorales. Cette mission était conduite par M. Parfait Onanga-Anyanga et s’est terminée le 30 septembre dernier.