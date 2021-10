Journée marathon pour les Barea

Chaque fenêtre internationale apporte son lot de rebondissements pour la sélection malgache. La première confrontation contre la République Démocratique du Congo est prévue ce jeudi à 14h heure locale. Mais la moitié des joueurs n’a quitté Madagascar qu’hier soir. Et ce, après deux départs avortés à 00h30, puis à 14h.

Même un individu lambda qui n’y connaît rien au football, dénoncerait pareil amateurisme. Attendre l’avant-veille d’une affiche internationale pour partir, si ce n’est pas un sketch, ça y ressemble.

Il a fallu attendre le début de soirée pour apercevoir enfin l’Airbus A320 d’Air Seychelles, affrété pour l’occasion. Y ont embarqué les six locaux Nina Rakotoa­simbola, Théodin Ramanjary, Tsiry Randriantsiferana, Lalaina Manampisoa, Tsito Razafindrasata et Njiva Rakotoharimalala ; les pensionnaires du championnat réunionnais, Pascal Raza­kanantenaina, Mamy Gervais Randrianarisoa, Fabrice Rakotondraibe, Arnaud Randrianantenaina et Henry Gladyson ; ainsi que le coach assistant Fabiano Flora et plusieurs dirigeants fédéraux.

Le groupe a été complété par de nombreux représentants du ministère de la Jeunesse et des sports, dont le ministre Hawel Mamodali lui-même. La photo précédant le départ a ainsi fait l’objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Pour la simple raison qu’il y a autant d’accompagnateurs que de footballeurs.

Mutisme

Ainsi s’est donc conclue une journée marathon entamée à 00h30 avec le premier départ manqué. Durant la matinée, les joueurs ont effectué une séance de musculation à Ankorondrano, histoire de se maintenir en forme. Le deuxième départ de 14h a également été annulé. À 15h30, le bus des Barea était encore stationné devant un restaurant à Mandrosoa Ivato. « On attend l’avion pour l’instant », a soufflé le chauffeur.

À côté, les membres de la FMF sont restés insensibles à nos sollicitations. À croire qu’ils ont décidé de ne plus s’ouvrir à la presse, dont la noble tâche est pourtant d’informer le public. Un mutisme traduit par le fait que les communiqués sont devenus très rares à Isoraka.

À titre d’exemple, aucune explication officielle n’a été apportée concernant les deux départs avortés. Incom­préhensible alors qu’on était à J-2 de la rencontre avec les Léopards.

À 3000 km d’Antana­narivo, le sélectionneur et son staff, ainsi que les expatriés ont débarqué à Kinshasa dans l’après-midi. Des collègues congolais ont transmis plusieurs photos de leur arrivée. On a notamment distingué Éric Rabesan­dratana, Mathyas Randria­mamy, Marco Ilaimaharitra, Hery Bastien et Voavy Paulin.