Prévention du coronavirus – Les mesures sanitaires ignorées

Un seau à robinet et du savon sont placés devant le bureau du deuxième arrondissement à Ambanidia. Il sert servir de dispositif de lave-main pour les personnes qui fréquentent ce bureau administratif, afin de lutter contre la propagation du virus de covid-19. Mais, ces derniers temps, comme hier, la plupart des usagers y entrent sans prendre la peine de se laver les mains. Même chose devant le marché du quartier à Ankadindratombo. Le dispositif de lave-main installé à l’entrée du marché ne sert que de décoration. La plupart des personnes qui y font des achats ou y entrent, ignorent son existence.

Protection négligée

Ce sont là, les rares endroits où on peut encore voir des systèmes de lavage ou de désinfection des mains à Antananarivo. Au marché du quartier à Mahamasina, à Soamanatombo, à Mahazo, à Ambohimangakely, mais également, à l’entrée des bureaux administratifs et des sociétés privées à Mahama­sina, à Anosy, à Analakely, à Antanimena et même à l’entrée de certaines formations sanitaires et des moyens de transport en commun, ces dispositifs de lavage de main n’existent plus.

La distanciation physique de un mètre, le port de masque sont, par ailleurs, totalement oubliés. On croise, partout, des personnes sans rien qui couvre leur nez et leur bouche, ou les couvre mal. Elles ne se gênent pas pour converser, sans masque, à une distance rapprochée de leur interlocuteur.

Dimanche, durant l’émission spéciale sur l’épidémie de coronavirus, le chef de l’État Andry Rajoelina a annoncé, que les mesures sanitaires et les dispositifs d’hygiène sont obligatoires dans les lieux très fréquentés. Que ce soit dans les marchés de fokontany, dans les bureaux administratifs, dans les sociétés privées et dans d’autres lieux de réception. Le bilan quotidien du centre de commandement opérationnel (CCO) covid-19, montre que le virus de covid-19 continue à circuler à Mada­gascar. Il y a encore des nouveaux cas, chaque jour. Les professionnels de santé rappellent que le virus se transmet par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l’air.