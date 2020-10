Musique – Kristel s’apprête à reconquérir la scène internationale

Un trio conquérant qui illustre une vivacité exemplaire sur la scène musicale malgache, Kristel ne s’endort pas sur ses lauriers et a fini de préparer ses bagages pour électriser l’Hexagone.

Dans la joie et dans la bonne humeur, c’est fidèle à lui-même que le groupe de rock éléctro Kristel nous revient. Toujours aussi rugissant, mais harmonieux après une longue période de confinement propice à sa créativité, il est fin prêt à retrouver la scène internationale, mais nous réserve avant tout un concert exceptionnel ce weekend pour satisfaire avant tout ses inconditionnels nationaux. Qu’on se le dise, la bande à Christelle Ratri à la basse, Benkheli à la guitare électrique et Andry Sylvano à la batterie est de retour pour enflammer une fois de plus la scène de la Teinturerie Ampasanimalo ce 9 octobre à partir de 19h. Promesses de retrouvailles électrisantes entre lui et le public, ce rendez-vous s’affiche aussi comme les prémices d’une longue tournée internationale que le groupe Kristel entamera bientôt en France, mais également en Suisse.

Un groupe au taquet

Porté par ce leitmotiv qui l’anime, à savoir « Let’s be happy » également le titre de son dernier single qui en a enchanté plus d’un durant le confinement, Kristel promet un événement chaleureux et jovial, le tout sublimé des mélodies affriolantes de ses compositions.

La plus force du groupe Kristel bien au-delà de sa musicalité éclectique, c’est surtout sa proximité avec ses fans, ainsi que le charisme de sa chanteuse. Une relation particulière que le groupe a savamment su entretenir tout au long du confinement, que ce soit à travers des concerts interactifs et virtuels sur les réseaux sociaux, mais aussi de quelques nouveautés de sa part. Une chose est sûre, Kristel bosse dur et même cette année qui peut s’affirmer comme étant assez brouillon dans son ensemble, s’est avérée être productive pour lui. Notamment, lorsqu’il s’agit pour de se refaire presque peau neuve en livrant coup sur coup une série de singles tous aussi envoûtants et festifs à la fois. De « I got you » à « Wait for me », en passant par « Out loud » et « Let’s be happy », c’est ainsi à travers ses chansons aux sonorités anglosaxonnes que Kristel peaufine actuellement un répertoire sur mesure pour mieux conquérir le monde musical. Nul doute donc que le concert de ce vendredi est à ne pas rater si vous comptez parmi les fiers membres de la communauté de fans du groupe avant son grand départ.