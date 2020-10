Farafangana – Deux candidats malvoyants réussissent le BEPC

Deux candidats malvoyants ont passé les épreuves et l’ont réussi haut la main dans la circonscription scolaire de Farafangana. Ils font partie des 41,32% d’élèves admis. Un pourcentage qui est en nette progression par rapport la dernière session lors de laquelle le taux de réussite était de 18,12% dans la localité.

« Malgré le confinement et l’arrêt des activités scolaires pendant plusieurs mois, nous avons une amélioration de résultats. Cela ne peut être que satisfaisant. Les enseignants ont misé sur le renforcement des révisions des matières non maîtrisées. L’examen blanc a également permis de mettre les élèves dans les meilleures conditions », indique Tata Robert Honoré, chef de la circonscription scolaire de Farafangana.

Parmi les quatre-mille-quatre-cent élèves qui ont passé l’examen, un élève d’une école privée s’est distingué. Il a obtenu la note maximale de 18,12 sur 20. Pour récompenser cet élève, le chef de la circonscription scolaire a pris en charge son inscription et divers frais pour la classe de seconde. « Il s’agit des frais généraux, le tablier et les fournitures scolaires comme les livres et manuels scolaires nécessaires », enchaîne le responsable.