Entreprise – Focus sur le réseautage professionnel

La Chambre de commerce et de l’industrie d’Antananarivo met l’accent sur le rôle primordial d’un réseau professionnel en célébrant son centenaire.

«Le réseau permet d’agir, de partager et de renforcer votre développement personnel mais aussi de développer vos activités, vos passions, et autres, car votre champ relationnel est plus large pour agir au niveau de la cité » avance Ndrina Ralaimanisa directeur de la communication institutionnelle et des relations publiques de la Bni Madagascar. En tant qu’intervenant sur une des conférences programmées au CCI pour l’anniversaire du centenaire de cette institution, ce responsable a exposé une multitude de possibilités pour un professionnel de se constituer un réseau, tant à l’avantage de sa carrière que celui du développement de sa société si c’est un entrepreneur.

« En excluant les réseaux professionnels obligatoires pour vous permettre d’exercer votre activité, avant de choisir un réseau, posez-vous la question: quelle est la valeur ajoutée que je peux partager avec les autres? Intégrer un réseau, c’est d’abord beaucoup donner, recevoir n’est pas une fin en soi. Quand vous donnez, vous prenez de votre temps pour les autres, vous apprenez à collaborer avec d’autres personnes, vous gérez des projets et des équipes et vous partagez. Donc, le choix du réseau dépend vraiment de vos convictions et de vos objectifs personnels dans l’intérêt collectif. Et c’est la même chose pour une entreprise qui intègre un réseau » argue le directeur des relations publique de la Bni Madagascar.

Réseaux sociaux

En plus des associations et groupements traditionnels, les réseaux sociaux ont aussi mérité une attention particulière de la part des membres de la Chambre présents à Antaninarenina. Les réseaux sociaux sont une chance pour les entreprises africaines car l’accès aux marchés domestiques et à l’international sont plus faciles.

Le mode distribution évolue très vite actuellement. L’épidémie de coronavirus a accéléré la digitalisation des échanges. « Dans l’air du temps, il faut être sur les réseaux sociaux pour exister, voire se distinguer, Il faudrait diminuer la fracture numérique sur le continent noir pour permettre aux Africains cet accès au monde plus facilement. L’ère numérique est une formidable opportunité pour étoffer son réseau et avoir un impact au niveau mondial » ajoute l’intervenant.

En effet, par le biais de plateformes et de forums, un professionnel peut bénéficier de l’expérience et du savoir d’autres professionnels partageant les mêmes points de vue. En somme, un réseau efficace se doit d’être équilibré Ce processus implique la confiance des deux parties. C’est pourquoi il est préférable de se lier à une personne de confiance ayant une bonne réputation dans le domaine d’activité où le professionnel désire se développer.