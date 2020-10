Diana – Nosy Be accueille le gouverneur

Pour la première fois depuis sa nomination, le gouverneur de la région Diana s’est imprégné des réalités vécues par les habitants.

Après avoir assisté au vol inaugural qui a marqué la réouverture de l’espace aérien de Nosy Be aux vols internationaux, le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky a profité de cette première tournée dans l’île aux Parfums pour voir de près la vie socio-économique de la population. Cette fois, il ne s’agissait plus de l’espace aérien, mais des projets de développement. Il était alors accompagné du maire de la ville, Vita Gilbert.

Cette tournée à travers Hell-Ville l’a conduit dans plusieurs quartiers du chef-lieu de l’ile. D’abord, au Centre hospitalier de référence de Nosy Be, connu par l’appellation habituelle de « Hopitaly Be ». Là, les patients et les professionnels de la santé ont déploré la vétusté des bâtiments et des appareils médicaux utilisés. Ils constatent, chaque jour un peu plus, le délabrement des différents compartiments du bâtiment qui n’a jamais subi de transformation majeure durant soixante et onze ans. « Nous avons atteint les limites de ce que nous pouvons faire. L’hôpital est tout simplement désuet», dénoncent quelques médecins. La tournée a continué au marché public du quartier d’Andavakotoko, l’endroit le plus populaire de la ville, mais aussi le plus étroit. Ce marché est l’un des plus importants pôles économiques de la ville- il a même une envergure interrégionale-, fréquenté par tous les marchands informels du district. Situé à plus de 200 mètres du marché couvert, Andavakotoko baigne dans une totale insalubrité et un manque d’hygiène flagrant. Selon le maire, la commune urbaine de Nosy Be entame depuis peu son projet d’assainissement profond.

Endiguer la covid-19

La tournée a pris fin par un détour au port où des dispositifs sanitaires sont déjà installés pour endiguer la pandémie de covid-19, surtout au moment où la ville attend le retour des touristes. Ce sont notamment des tunnels désinfectants, des marquages au sol et des équipes sanitaires qui surveillent la santé des passagers et des bateaux qui s’arrêtent à Nosy Be. Ou qui quittent le territoire. « Au cours de cette visite, il s’agissait surtout de réaffirmer l’excellence des relations entre la région Diana et les districts qui la composent, et surtout de les consolider », indique le gouverneur Daodo Arona Marisiky. Il a conclu en rappelant que la prudence exige que tout le monde se tienne prêt à éviter les surprises désagréables telles une éventuelle propagation du coronavirus.