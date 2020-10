Devise – Descente aux enfers de l’ariary

Constante perte de vitesse. C’est au prix de trois mille neuf cents ariary que le dollar américain s’échangeait hier face à la monnaie nationale sur le marché interbancaire de devises (Mid). La valeur de la monnaie américaine frôle ainsi la barre symbolique des quatre mille ariary. La dégringolade de la monnaie nationale continue de plus belle après l’euro atteignant les quatre mille cinq cents ariary.

« Avec la crise sanitaire, la balance commerciale a enregistré des gaps considérables. Depuis le début de la crise sanitaire, les quatre secteurs d’activités grands pourvoyeurs de devises dont l’industrie minière, textile, le tourisme et la pêche, ne font presque plus entrer de devises. il y a plus de sorties que d’entrées. De quoi déséquilibrer un peu plus la balance commerciale du pays. Pas étonnant que le prix des devises de référence flambent de cette manière » déplore un membre du Cercle des économistes de Mada­gascar.

Cette dévaluation de l’ariary commence à inquiéter sérieusement le milieu économique, qui s’attend à une inflation galopante dans les semaines à venir, car cette forte dépréciation a des impacts considérables sur le pouvoir d’achat des consommateurs malgaches.