VOYAGE – Restriction des bagages affranchis

Des usagers des aéroports internationaux se plaignent des nouvelles limites imposées dans les aéroports par rapport à la quantité de produits et marchandises qu’ils peuvent emmener.

Contrai-gnantes. C’est ainsi que certains usagers des services aéroportuaires de Madagascar définissent certaines formalités concernant le droit d’emmener avec eux des produits et des marchandises. Cigarettes, alcool, gadgets électroniques ou encore denrées alimentaires, rien n’ est épargné par les limitations fraîchement instaurées. D’après une liste non exhaustive qui se trouve à l’entrée du central de l’aéroport international d’Ivato, les voyageurs n’auraient le droit d’emmener qu’une certaine quantité de produits, même des effets personnels pour être exemptés de droits de taxes supplémentaires. À l’arrivée, il est indiqué que les voyageurs , même cas de figure pour les eaux de toilettes. Les cigarettes sont limitées à deux cents unités. Pour les autres produits et marchandises, les limitations sont effectives.

Mesure

À peu près la même chose au départ, le moment où l’on rapporte certains souvenirs, notamment culinaires, de la Grande île vers l’étranger, quatre cent mille ariary de billets en monnaie locale, deux kilos de préparation en gousses tressées, neuf kilos de riz et cinq kilos de grains secs (haricots, lentilles, pois de cap). Au-delà- de ces quantités, on est prié soit de déposer une déclaration en douane, soit de présenter une autorisation ou un certificat délivré par une autorité. Les services concernés sont justement présents à l’aéroport, à savoir le ministère de l’Agriculture, chargé par exemple de délivrer les certificats phytosanitaires, pour les produits végétaux. Une procédure normale et appliquée depuis des années, sauf que les restrictions par rapport aux produits pouvant être emmenés font jaser une partie des voyageurs. Pour un usager, il s’agit de mesures incompréhensibles: « Avant, il n’y avait pas ce genre de limitation, et d’ailleurs je ne comprends pas pourquoi les instaurer maintenant. Des rations de 200 cigarettes, c’est-à-dire dix paquets de cigarettes, ne vont certainement pas me suffire si je me déplace pour une durée de plus de dix jours. Je ne comprends pas ». Un autre usager confie: « Même si j’emmenais cette somme d’argent, (400 000 ariary) cela ne me servirait pas à grand-chose à l’étranger ».