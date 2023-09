TOLIARA – Les Pro-Siteny et Pro-TGV se fustigent

Après l’annonce officielle du député Siteny Randrianasoloniaiko, à Toliara le 31 août dernier, sur sa motivation de briguer la magistrature suprême, les pro-TGV réagissent. À la veille du départ des partisans TGV au congrès national du parti à Antananarivo, le secrétaire national du parti dans la province de Toliara, Roberto Tinoka Raharoarilala, a réuni les Oranges au quartier général à Morafeno. Il a ainsi fait le déplacement depuis La Réunion où il est officiellement annoncé comme Consul général de Madagascar dans cette île sœur, pour assister au congrès national du parti. Lors de cette réunion au QG de Toliara, il a reproché au député Siteny Randrianasoloniaiko d’avoir utilisé le parti comme un moyen d’escalade pour atteindre ses ambitions personnelles. « Nous avons soutenu sa candidature aux élections législatives. Nous avons dépensé pour les tee-shirts et autres alors qu’aucun de ses dix conseillers et assistants parlementaires n’est issu de nous tous réunis ici présents », a-t-il déclaré. Les Pro-Siteny répliquent en mettant en avant ce qui n’a pas été accompli par l’ancien ministre des Sports, Roberto Tinoka Raharoarilala. « Vous n’avez pas tenu vos promesses envers la population de Toliara en promettant la piscine olympique, et les frais y afférents lors du grand nettoyage de la ville après le passage des cyclones. Vous avez soutenu vous-mêmes le député Jean Rabehaja aux législatives en proposant quelqu’un de votre choix pour constituer sa deuxième liste », rétorque Tony Perkins, leader des Pro-Siteny à Toliara. Les accusations en tout genre entre l’ancien ministre et le député, se disant tous deux « enfants de Toliara », ne font que commencer. La politique sépare en effet les deux personnalités, qui, autrefois étaient de bons amis.