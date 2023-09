TENNIS DE TABLE – AFRIQUE – Six expatriés en quête de qualification olympique

Les compétitions internationales s’enchaînent. Madagascar alignera six pongistes, tous des expatriés, au championnat d’Afrique de tennis de table. Ce sommet continental qui est qualificatif aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024, aura lieu du 11 au 24 septembre en Tunisie. La Grande île tentera pour la première fois de décrocher la qualification olympique après les récents exploits au championnat d’Afrique de l’Est, en mars à Djibouti, et aux Jeux des îles de l’océan Indien. Les porte-fanions au championnat d’Afrique zonal seront au grand complet, en l’occurrence le champion Fabio Rakotoarimanana, son dauphin Antoine Razafinarivo et le triple médaillé d’or des Jeux des îles, Jonathan Nativel. Les deux autres sont Stephen Ravonison, qui faisait partie de la délégation à Djibouti, et le double champion national, Setra Rakotoarisoa, qui évolue en France depuis l’an passé. Les représentants malgaches au sommet continental de l’Est sont qualifiés d’office pour disputer la joute africaine tandis que Setra pourra disputer la compétition grâce à un Wild Card. L’unique fille de la délégation sera la championne d’Afrique de l’Est, Hanitra Karen Raharimanana. Cette dernière ainsi que Fabio et Antoine ont été mis à l’écart et n’ont pas pu participer aux Jeux des îles, suite à la réclamation de l’équipe réunionnaise, soutenue par trois autres îles. Confiante de ses éléments, la fédération ambitionne de valider le ou les premiers tickets olympiques dans son histoire. D’autres pongistes locaux ont bien voulu y participer mais faute de moyens, ils resteront à la maison. La délégation y sera même dirigée par l’ainé, Jonathan Nativel, à causse toujours de ce souci financier.