SAMBAVA – Découverte du corps sans vie d’un garçon

L’histoire d’un pauvre garçon de 9 ans, atteint d’un handicap fonctionnel, fend le cœur. Son corps sans vie, enveloppé dans un sac, a été retrouvé, lundi, à Ambodimangan’Angaiky, de la commune de Marogaona, dans le district de Sambava. Ce jour-là, une personne parmi le voisinage est passée près d’un puits et a senti une odeur nauséabonde s’y dégageant. Rapidement alertés, les autorités, les gendarmes et un médecin ont rejoint les lieux. Ils ont constaté la présence d’un sac dedans qu’ils ont ensuite remonté. Leur surprise a été totale en l’ouvrant car il contenait la dépouille de l’enfant. Des traces de coups ont été relevées sur le front du défunt. Il était décédé depuis trois jours, selon l’examen du médecin. Étant déjà en décomposition avancée, il a rapidement été enterré. Les parents du garçon se sont séparés depuis six ans. Il vivait alors avec son père et sa belle-mère. Ce couple se disputait, le 29 août, à cause de l’infirmité de l’enfant. L’homme et son fils sont partis le lendemain. C’est la dernière fois que leurs voisins les ont remarqués. Le père demeure, à ce jour, introuvable.