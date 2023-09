RN2 – La réparation bloque la circulation

La réfection de la route nationale numéro 2 bat son plein. Cette route, reliant Antananarivo à Moramanga jusqu’à Toamasina, favorise tout type de communication. Une grande opportunité pour les usagers en cette période de réparation. Par contre, les travaux de construction bloquent la circulation. » Une distance qui ne devrait durer que deux heures, on la parcourt jusqu’à 4 heures à cause de la construction des infrastructures », explique un conducteur. C’est la partie qui relie Antananarivo à Moramanga. Les techniciens sont, en ce moment, sur le point de réparation des points noirs sur la route nationale numéro 2. On peut déjà être bloqué à 15 km de la sortie de la ville d’Antananarivo. De même du côté de Manjakan-driana, de Mandraka et bien d’autres. Les véhicules prennent jusqu’à 15 à 20 minutes d’arrêt au niveau de ces points noirs. Les conducteurs et les voyageurs se plaignent très particulièrement de l’organisation de la circulation. » On devrait employer de meilleures stratégies, comme une vaste déviation pour assurer la bonne gestion de la route », râle un conducteur de taxi-brousse vers Moramanga. Les voyageurs demandent aussi la même chose. Les travaux risquent de prendre un certain temps. La déviation est très importante pour permettre aux usagers de cette route d’arriver à temps vers leur destination. La réparation est très demandée par les usagers. Par contre, les travaux demandent une maîtrise de la circulation. Les camionneurs, les chauffeurs des taxis-brousse et aussi les particuliers, veulent la réparation de cette route depuis trop longtemps.