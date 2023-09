RALLYE – ASA TANÀ – Dernière manche décisive

La quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes aura lieu ce dimanche. Le combat entre trois leaders est très attendu au sprint final pour le titre.

La saison touchera bien tôt à sa fin. Le «Sunday Cup» comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagas­car, organisé par le club Rallye Asa Tanà, bouclera en beauté la saison. Le club Ama qui devrait organiser la cinquième et dernière manche, prévue en décembre, a déjà annoncé l’annulation du rallye en raison du contexte politique dont la tenue des élections présidentielles, vers le mois de novembre. Le «Sunday Cup» se fera en une journée, ce dimanche 10 septembre aux alentours de Talata Volonondry. Ce sera le deuxième rallye d’un jour concocté par Asa Tanà après le premier en 2015, du côté d’Ambohima­laza. Le club a été connu plutôt par l’organisation du Tour de Tanà qui s’étalait sur deux ou trois jours. «Nous avons modifié le concept suivant la disponibilité des concurrents. Les reconnaissances sont programmées le samedi matin. La visite administrative et celle techni­que auront lieu dans l’après-midi », confie Fanoa Rakoto- son, président du club organisateur. «La piste est dure et en bonne état, et ne risque pas de se dégrader après le premier passage », rassure-t-il.

Course au titre

Cette manche déterminera le champion de cette saison raccourcie. Dernière ligne droite, trois équipages sont mieux classés à ce sprint final pour le titre national. Le champion en titre, Mathieu Andrianjafy sur Subaru occupe la position de leader au classement provisoire à l’issue du Rallye TMF, comptant pour la troisième manche. Il est talonné de près par Faniry Rasoamaromaka au volant d’une Peugeot 208 T16. Ce dernier qui a manqué la première manche, a remporté la victoire lors des deux précédentes manches. Daniel Rabetafika qui a fait son come-back cette saison aux commandes d’une Subaru pourrait lui aussi faire la surprise. Six épreuves spéciales longues 81,42km, dont trois empruntées à deux reprises seront au menu des concurrents. La distance totale s’élève à 192,82km.

7: 41 (ES1) Radio Nederland-Avaratsena 1 (9,18km)

10: 27 (ES2) Manambina-Ampaneva 1 (8,74km)

11: 01 (ES3) Xt Mamoriarivo-Ankororosy 1 (22,79km)

12: 39 (ES4) Radio Nederland-Avaratsena 2 (9,18km)

13: 16 (ES5) Manambina-Ampaneva 2 (8,74km)

13: 50 (ES6) Xt Mamoriarivo-Ankororosy 2-Power stage (22,79km)