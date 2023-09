PRÉVENTION D’ÉPIDEMIE – Forte mobilisation dans la vaccination contre la poliomyélite

Dix-huit millions de personnes à vacciner. Tôt dans la matinée, hier, des mobilisateurs communautaires faisaient des sensibilisations sur la vaccination contre la poliomyélite, via un mégaphone, dans les rues. « Ouvrez vos portes aux agents de santé qui viennent pour vous administrer des doses de vaccin contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination est réalisée, car le virus qui provoque cette maladie n’est pas encore éliminé et nous sommes tous exposés », tente de persuader Solofo, un mobilisateur communautaire. Tout le monde n’est pas convaincu par ses explications, mais beaucoup ont suivi ses recommandations et se sont faits vacciner, lorsque les agents vaccinateurs sont venus chez eux. « Il a dit que cette maladie peut entrainer la paralysie, et même la mort. C’est effrayant », lance Fenomanana, une mère de famille. Les agents de santé font leur maximum, pour atteindre toutes les cibles. Ils font du porte-à-porte. Ils vont dans les écoles. Ils se déplacent à pied vers les villages les plus éloignés dans leur secteur. Ils ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts. Ils font face à des hostilités, mais ils ne lâchent pas. L’objectif est de vacciner toutes les cibles, soit dix-huit millions de personnes, du 5 au 8 septembre, pour espérer une élimination de la maladie poliomyélite, comme cela a déjà été le cas, en 2018. La maladie a frappé fort, depuis 2020, avec plus de deux cent quatre-vingt-sept cas confirmés. Quarante-cinq qui souffraient de cas de paralysie flasque aiguë dont deux chez des adultes, et des morts.