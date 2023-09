PRÉSIDENTIELLE – Le TGV pousse Rajoelina pour un nouveau challenge

Le parti présidentiel a bouclé son congrès national par un appel à la candidature de Andry Rajoelina pour un second mandat. La réponse à cette sollicitation devrait être connue ce jour, au palais des sports Mahamasina.

À l’unisson. Les militants du parti “Tanora Malagasy Vonona” (TGV), plébiscitent la candidature de Andry Rajoelina, son fondateur et aussi président de la République, pour être leur porte-étendard à la course à la magistrature suprême. Le choix du locataire d’Iavoloha comme étant son candidat à l’élection présidentielle est la principale résolution à retenir des deux jours de congrès du TGV au Centre de conférence internationale (CCI), à Ivato. Il n’y a pas eu de suspense. Dès le premier jour, les militants Oranges ont scandé haut et fort leur objectif. Tracer une voie royale vers un second mandat pour Andry Rajoelina. Une intention confirmée et affirmée par les ténors de la formation politique durant la cérémonie de clôture, hier. La concrétisation de ses “Velirano” et “les efforts déployés pour mener Mada­gascar vers son émergence”. Ceci, malgré les difficultés causées par les crises mondiales qui ont marqué son quinquennat. L’opportunité de poursuivre le travail fait. Tel est le résumé des arguments mis en avant pour motiver ce plébiscite pour une candidature du président Rajoelina. La phrase “beaucoup ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire”, a été fréquemment déclamée au CCI Ivato. Le parti au pouvoir n’a pas non plus esquivé le virulent débat sur la double nationalité de son favori. Le ministre Pierre Houlder Ramaholimasy, qui a endossé sa casaque de porte-voix du TGV, avance la carte politique pour répondre aux détracteurs du chef de l’État. Selon ses dires, “c’est par peur de se confronter à Andry Rajoelina que ces quelques entités et hommes politiques contestent sa candidature à la présidentielle”.

La réponse cet après-midi

Bien que le choix de sa famille politique soit formel, le principal concerné entretient toujours le flou sur ses intentions vis-à-vis de la course à la magistrature suprême jusqu’à l’heure. Quoi qu’il en soit, il faudra qu’il y réponde. D’autant plus que la période de dépôt de dossier de candidature à la présidentielle sera clôturée ce jour. Andry Rajoelina donnera sa réponse durant une messe politique qu’il tiendra, cet après-midi, au palais des sports Mahamasina, à s’en tenir à une invitation remise à ses partisans et que certains ont partagé sur les réseaux sociaux. “Je sais que vous êtes parmi ceux qui sont convaincus du développement de Madagascar. C’est avec amour que je vous invite à franchir une étape cruciale pour l’avenir de notre chère patrie”, est le mot du Président inscrit sur le carton d’invitation. Sauf coup de théâtre, la déclaration de candidature de Andry Rajoelina sera le climax de cet événement. Le scénario depuis le début de la semaine tend à avoir été échafaudé pour amener à cette optique. Du côté de sa famille politique, le choix est fait. Hier, par ailleurs, la HCC a publié les dossiers en instance devant cette Cour. Sur les deux dossiers en instance, il y a une demande d’avis faite par le Premier ministre, Christian Ntsay. Elle porte sur “l’interprétation, l’étendue et la portée de l’article 46 alinéa 2 de la Consti­tution”. Cette disposition constitutionnelle, sur laquelle l’avis de la HCC est requis par le locataire de Mahazoa­rivo est celle qui concerne la démission d’un Président en exercice, candidat à la course à la magistrature suprême.

“Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président”, dispose l’article 46 alinéa 2 de la Loi fondamentale. Cette demande d’avis pourrait être une façon de savoir quand, exactement, Andry Rajoelina devra démissionner de la présidence de la République, s’il se porte candidat. Selon les sensibilités politiques et aussi les différentes interprétations du texte constitutionnel, les avis divergent sur la date de cette démission. La Constitution fixe le délai à soixante jours avant la date du premier tour, le 9 novembre. Pourtant, certains forcent pour que ce soit le 9 septembre, tandis que d’autres plaident pour le 10 septembre. Le choix du palais des sports Mahamasina pour faire part de sa décision à ses partisans n’est, du reste, pas fortuit. C’est là que Andry Rajoelina a fait sa déclaration de candidature pour la présidentielle de 2019. À l’époque, son mandataire avait déposé son dossier de candidature au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), quelques instants avant son annonce. Il est probable qu’il reprenne ce synopsis pour officialiser son engagement dans la course à la magistrature suprême de cette année.