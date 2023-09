PRÉSIDENTIELLE – Dix-sept candidats inscrits

Hery Rajaonarimampianina et deux autres prétendants ont déposé leurs dossiers de candidature à la HCC hier. Dix-sept candidats l’ont fait à ce jour et le dépôt se clôture aujourd’hui.

Des craintes et des questionnements. Hery Rajao-narimampianina, président du « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), n’a pas fait que déposer son dossier de candidature pour la prochaine présidentielle à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) Ambohidahy, hier, vers 16 heures. Il a aussi émis ses doutes aux journalistes sur la tenue de l’élection et quelques questionnements sur l’indépendance de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et de la HCC vis-à-vis de l’administration. Pour lui, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d’une élection crédible, transparente et acceptée par tous. » Où est la transparence tant discutée ? Les conditions sont-elles réunies pour la tenue de l’élection ? On craint que ces conditions ne sont pas encore propices », s’exclame le patron du HVM. Il se présente pourtant à Ambohidahy pour déposer sa candidature à l’élection qu’il considère comme mal préparée.

Dix-sept

Hery Rajaonarimampianina n’est pas le seul à avoir déposé sa candidature à la HCC, hier. Deux autres sont venus dont Sylvia Claudette Ranaivojaona du parti « Malagasy lavorary-perfect » et Rasoamaka James Andriatsihety du parti Solidarité des jeunes intellectuels pour l’avenir de Madagascar (SJIAM). Ces trois candidatures élargissent la liste des candidats à dix-sept. Néanmoins, des candidatures sont encore attendues pour aujourd’hui, surtout celle du président de la République actuel qui n’est pas encore sûre jusqu’à maintenant. À noter que deux anciens présidents et quelques anciens hauts responsables étatiques sont, donc, candidats pour l’élection du 9 novembre. Pour rappel, le dépôt de candidature à la HCC se termine aujourd’hui et la Haute Cour est attendue pour donner la liste définitive des candidats vers la fin de cette semaine.