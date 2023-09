MUSIQUE – Big MJ met fin à sa production d’albums

Le célèbre artiste malgache, Jo Parfait Toeraniaina, mieux connu sous le nom de Big MJ, prépare un cadeau spécial pour ses fans à l’occasion de son anniversaire, le 20 octobre. En effet, le talentueux chanteur annonce la sortie de son dernier album intitulé «Merci», marquant ainsi la fin de sa production d’albums. Avec 20 ans de micro derrière lui et 17 ans de succès ininterrompus, Big MJ souhaite exprimer sa gratitude envers ses fidèles admirateurs qui l’ont soutenu tout au long de son parcours musical. « Après cet album Merci’, je ne sortirai plus d’album, car ceci est mon dernier. Cependant, la musique continuera avec des singles. J’ai déjà sorti onze albums en dehors de ‘ Merci’. Je veux mettre fin à cette étape car j’ai de nombreux autres projets en cours, notamment dans le domaine des affaires et de l’entrepreneuriat. La musique prend du temps, c’est pourquoi j’ai décidé de conclure ma production d’album avec Merci», déclare Big MJ. Cet album comportera vingt-cinq titres au total, dont cinq seront des réinterprétations de ses anciennes chansons emblématiques. De plus, Big MJ collaborera avec d’autres artistes malgaches sur dix titres et présentera dix chansons en solo. Ce dernier opus promet de refléter la diversité musicale et le talent exceptionnel de l’artiste. Par ailleurs, Big MJ a récemment été nommé ambassadeur d’Orange Madagascar et d’Orange Money Mada­gascar, un honneur qu’il a accepté avec enthousiasme. Sa notoriété et son impact dans le monde de la musique malgache sont incontestables, et il est régulièrement sollicité pour des prestations scéniques à travers le pays. À la suite de la sortie de son dernier album, l’artiste prévoit de se consacrer à la création de singles et à la promotion de nouveaux talents émergents, les encourageant ainsi à embrasser pleinement le monde de la musique. Pour cette année, une tournée nationale et internationale est également au programme pour partager encore davantage sa musique avec le public. Actuellement, Big MJ s’est transformé en un influenceur à part entière, comptant plus d’1,5 million d’abonnés sur Facebook et Instagram.