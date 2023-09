LECTURE – Une plateforme de littérature en phase de test

L’association « Livre et moi » se trouve actuellement en phase de test pour la plateforme de littérature Épique Madagascar. L’équipe prévoit d’organiser un concours, en vue d’un lancement complet à la fin de ce mois.

L’équipe fondatrice de l’Épique, sous la bannière de l’association « Livre et moi », est sur le point de révolutionner le monde de la littérature malgache avec le lancement imminent de leur réseau social dédié à la promotion des auteurs locaux. Alors que la date officielle du lancement approche à grands pas, les créateurs s’efforcent de peaufiner les derniers détails, s’assurant que cette nouvelle plateforme offrira une expérience exceptionnelle à tous ceux qui s’y aventureront. L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour mettre au point la plateforme, testant rigoureusement toutes les fonctionnalités pour garantir une expérience utilisateur fluide. « Nous avons actuellement effectué deux tests. Le premier était en interne pour nous assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement. Ensuite, nous prévoyons des tests avec quelques écrivains que nous avons déjà approchés, notamment Aryella Aradrariny, finaliste du prix des jeunes écritures 2023, et Iry Misantatsoa, une autre finaliste du prix des jeunes écrivains 2023. Les écrivains nous apporteront leurs suggestions d’amélioration », explique Andrianina Rakotondrainibe, l’un des quatre fondateurs de l’Épique.

Vitrine

Cette application vise à être une plateforme de publication littéraire inclusive et collaborative, offrant aux écrivains malgaches une vitrine pour leurs œuvres originales. Avant la publication de tout contenu, un processus de modération et de correction sera mis en place pour s’assurer de la qualité des œuvres. De plus, un test copy scape sera effectué pour garantir l’originalité des écrits. « J’adore l’idée. Elle donne enfin une vraie valeur aux auteurs. Mais je suis curieux de savoir comment ils comptent la lancer de manière à attirer le plus grand nombre de lecteurs. Le souci, c’est que pour les Malgaches, Facebook est le réseau social par excellence et tout ce qui est en dehors ne marche pas », souligne Aryella Aradrariny, un écrivain talentueux. L’équipe prépare activement le terrain pour le lancement d’un concours intitulé Épique Awards. Les inscriptions officielles au concours débuteront à la fin de ce mois.