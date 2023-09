FOOTBALL – Baby Jordy Benera signe au Paris SG

Pépite malgache. La fille de Dodol, de son vrai nom Adolphe Germain Benera, ancien membre de l’équipe nationale malgache, Baby Jordy Benera, âgée de 19 ans, vient de signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain après dix saisons passées au club parisien. Les quatre enfants de l’ancien international malgache des années 90 ont tous évolué dans le club de la capitale. Le père, Dodol, a évolué à Madagascar puis à la Réunion avant de s’envoler pour la France. Baby a été influencée surtout par son petit frère Micky Fanal Benera, qui a intégré le club français à l’âge de 9 ans. À 11 ans, le PSG l’a déjà basculé dans le groupe des garçons. Elle s’est entraînée depuis avec l’équipe masculine et a disputé des matches avec eux. Baby a intégré à 16 ans le centre de formation et a suivi des entraînements intensifs avec les U19 nationaux où elle a été en internat sport études, ce qui lui a permis de garder le cap sur sa scolarité. À 17 ans, elle a évolué avec le groupe professionnel et a bénéficié de différents stages de pré-saison, ainsi que des matches avec les pros, jusqu’à son premier match en Ligue des cham-pions en Ukraine. Ses efforts, et sa progression impressionnante, ont payé. Elle a été sélectionnée dans l’équipe de France U19. Cette année, elle a disputé l’UEFA Women’s Euro durant lequel elle a inscrit un but en quarts de finale contre l’Islande. Avec l’équipe de France, elle a atteint la demi-finale. Elle est prêtée cette saison à Levante Las Planas à Barcelone, en Espagne.