ENSEIGNEMENT – Baisse du taux des inscrits pour cette année scolaire

La rentrée des élèves de tous les établissements scolaires publics est effective depuis lundi 4 septembre dernier à Mahajanga. Celle de l’administration était le 21 août dernier tandis que la rentrée des enseignants a eu lieu le 28 août. Ce, selon le calendrier du ministère de l’Éducation nationale pour cette nouvelle année scolaire 2023-2024. Pour cette première semaine, les diverses organisations au niveau de l’emploi du temps ainsi que la répartition des programmes sont surtout les priorités. Pour les écoles privées, la rentrée des élèves est prévue pour le 12 septembre. L’on constate une baisse du taux des inscriptions au sein des écoles privées et même au niveau des établissements publics à Mahajanga.

Formation

« L’inflation et la crise économique empêchent les parents d’inscrire leurs enfants à l’école. Ils hésitent beaucoup surtout ceux habitant dans les banlieues. Il est vrai que le prix des fournitures scolaires a considérablement augmenté. Des établissements ont aussi augmenté les frais scolaires dont l’écolage et frais généraux. Les factures de la Jirama n’ont pas cessé de hausser alors que les séries de délestage ont redoublé. Pour notre cas, nous sommes à quatre centre quatre-vingt inscrits avant la rentrée du 12 septembre, comme l’année dernière », a expliqué un responsable d’établissement à Mahajanga. Par contre, malgré les séries de publicités, une centaine d’inscrits sont enregistrés au sein d’un lycée privé, une semaine avant la rentrée. Or, deux cent-cinquante élèves étaient inscrits pour l’année dernière. En parallèle, les directeurs d’établissements et enseignants des collèges ou CEG dans la Cisco de Mahajanga 1 sont en formation depuis hier jusqu’au samedi 9 septembre. Un atelier de formation pédagogique et administrative pour tous les enseignants des écoles privées et publiques a déjà eu lieu le 28 août dernier au centre diocésain Don Bosco à Mangarivotra. La rentrée solennelle au sein de la Direction régionale de l’éducation nationale Boeny se tiendra à Besakoa, dans la commune rurale de Mahajamba usine, district de Mahajanga 2, les 28 et 29 septembre.