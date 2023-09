ÉNERGIE – Le stress hydrique affecte les habitants

Les séries de coupures intempestives de courant sont devenues le lot quotidien des habitants de Mahajanga. La situation n’a pas changé d’un iota, même pendant les Jeux des îles. Elle restera éternelle à croire ce qu’ils endurent actuellement. Pire encore, les responsables de la Jirama viennent encore de confirmer que le délestage sera encore multiplié et maintenu, depuis hier. Et suite à l’entretien des machines d’une durée de dix heures, hier, les coupures ont frappé plusieurs quartiers toute la journée. De plus, l’approvisionnement en eau est quasi-inexistant dans certains endroits dont ceux situés en haut de la ville tels que Mahavoky atsimo, Manga, Manjarisoa, Mangarivotra et alentours jusqu’à La Corniche et Androva. Les robinets des foyers et surtout ceux en étage demeurent toujours privés d’eau six jours sur sept. L’eau coule seulement vers 3 heures jusqu’à 5 heures du matin, au niveau zéro. Les conséquences sont désastreuses. Il est vrai que le phénomène de pénurie d’eau est mondial. Il touche actuellement près de sept cent millions de personnes dans 43 pays. Selon des chercheurs, en 2025, 1.8 milliards de personnes vivront dans des régions touchés par une pénurie d’eau complète et les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions de stress hydrique. La croissance démographique, le développement socio-économique et l’évolution des modes de consommation expliquent cette prévision.