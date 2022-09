Rendez-vous – De grosses surprises au Salon de l’Auto

Se positionnant en tant que partenaire bancaire du Groupement des Concessionnaires Automobiles de Madagascar, GCAM, et du Salon de l’Auto -le rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de véhicules et engins BTP, Société Générale Madagasikara promet des offres exceptionnelles aux visiteurs.

Le Salon de l’Auto reprend cette année et le GCAM dévoile la date de sa tenue. L’évènement aura lieu du29 Septembre au 02 Octobre 2022 au CCI Ivato. Un moment longtemps attendu par les amoureux d’auto-moto, mais aussi parla Société Générale Madagasikara qui en est le partenaire bancaire.

En effet, c’est une occasion incontournable pour découvrir des offres sur le «Leasing» et le «crédit SOAFENO AUTO», avec pour l’occasion des loyers exclusifs au salon, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels et les entreprises. Durant les 4 jours du salon, des offres exceptionnelles et avantageuses seront proposées. Les loyers et le montant sur les matériels roulants, industriels et BTP seront revus suivant la situation et le contexte des clients, des réductions remarquables seront appliquées sur les frais de dossier, voire réduits en totalité. En tant que partenaire du GCAM, les offres «Leasing» (pour les entreprises et professionnels) et «Crédit SOAFENO AUTO», pour les particuliers, de la Société Générale Madagasikara seront valables auprès de toutes les concessionnaires exposants, membres du groupement tout au long de cet événement. De même, toutes les simulations faites durant le salon seront valables et applicables en agence, même après le salon.

Conscients de l’enjeu que représente la mobilité à Madagascar et l’accès à des solutions de financement pour l’acquisition de véhicules et d’engins BTP pour les entreprises et les particuliers, Société Générale Madagasikara offre au public à travers ce salon l’occasion de devenir propriétaire grâce à des solutions de crédits à des conditions privilégiées.