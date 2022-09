Reconnaissance – Madagascar dans le Top 10 du Soft Power africain

Une mauvaise nouvelle pour les dé tracteurs du régime en place. Madagascar fait sa première apparition dans le Top 10 du Soft Power africain. Il s’agit d’une étude réalisée par le cabinet britannique Brand Finance spécialisé dans l’analyse des valeurs des marques dans son rapport Soft Power Index. L’étude publiée annuellement se base sur une enquête d’opinion auprès des résidents de plus de 100 pays représentant tous les continents et régions du monde et l’avis des décideurs de gouvernements, institutions internationales, entreprises et ONG. Ci-dessous le comment du pourquoi de cette appréciation. Peut-être relative mais toujours bonne à prendre.

Créé par l’américain Joseph Nye, le concept du soft power peut se définir comme la capacité d’un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens, autres que la force ou toute autre contrainte. La notion est devenue l’un des principaux instruments de mesure de l’influence des pays, à tel point que parfois les deux notions se confondent.

En observant les résultats fournis par l’étude de Brand Finance, on peu t conclure que les pays africains sont plus influents que dans un passé récent. En 2021, le premier pays africain, l’Egypte, était classé 34e. Dans le classement de 2020, la première nation africaine, l’Afrique du Sud, était 36e. Visiblement, les pays africains gagnent en influence. Les 4 pays aux «soft power» les plus influents du continent ont progressé ces trois dernières années, même si jusque-là, aucune nation africaine n’a intégré le top 20 mondial.

Selon plusieurs analystes, le retour de l’Egypte sur le devant de la scène est normal lorsqu’on considère qu’avant le printemps arabe, le pays était déjà l’un des plus influents du continent. Du côté de l’Afrique du Sud, la progression est due «en particulier aux secteurs des médias et de la communication, de l’éducation et des sciences, ainsi que celui des affaires».

Le Maroc, de son côté, doit sa place à d’importants efforts diplomatiques.

Le Nigeria, quant à lui, doit ses récents progrès aux secteurs des industries créatives et culturelles, notamment à la musique et au cinéma. L’impact de ces deux sous-secteurs au Nigeria avait déjà été mis en avant par l’African Trade Report 2022 produit par Afreximbank. «L’industrie cinématographique nigériane, Nollywood, reconnue comme le deuxième plus grand producteur de films au monde, exporte des milliers de films chaque année et fait la promotion du riche patrimoine culturel africain dans le monde entier», avait déclaré l’étude.

Maurice a fait de nombreux efforts de Nation Branding, notamment pour promouvoir ses destinations touristiques. Ces efforts du pays ont naturellement généré un soft power qui s’est hissé dans le top 75 mondial dès sa première apparition dans ce classement.

Concernant les premières apparitions, la présence du Rwanda est loin d’être une surprise. Avec sa campagne de Nation Branding «Visit Rwanda», son partenariat avec le Paris Saint-Germain et une communication publique maitrisée, toute laisse penser que le pays se prépare à devenir un des soft power les plus importants du continent.

Les autres pays de ce classement commencent eux par s’inspirer des exemples cités sur le continent pour mettre en place des stratégies de Nation Branding. Des pays comme l’Algérie, la Tunisie, le Ghana et Madagascar pourraient donc afficher des progrès intéressants dans les prochaines années.

Classement des 10 pays africains les plus influents au monde