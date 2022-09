Photographie – « La Fabrique d’images », une exposition Photo

Le photographe Philippe Gaubert présentera le processus de prise de photo sous forme de planche contact ce jeudi à l’Institut français de Madagascar Analakely.

Le vernissage de l’exposition photo intitulée « La Fabrique d’images » commencera à partir de 18h ce jeudi 8 septembre. Le photographe français y présentera toutes les photos qu’il a prises à Madagascar. L’image à exposer retrace le monde dans lequel il évolue depuis qu’il est photographe.Il y montre son univers et sa façon de prendre et de sélectionner des images. « Nous verrons certaines de ces planches contact à l’exposition. Il nous montrera le processus de la prise de photo à partir du commencement jusqu’à la sélection des images choisies au final » affirme Christelle Ramanandraitsiory, responsable en communication auprès de l’Ifm. Le 10 septembre, l’exposition sera suivie du « Sary an-Kira sinoratra », une image musicale écrite que Philippe Gaubert présentera avec le poète Hemerson ainsi que Rôla Gamana le musicien instrumentiste. Ce dernier fera un spectacle de composition musicale et sonore, Philippe Gaubert exposera son art photographique.