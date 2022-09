Anosy – Un chauffeur ivre provoque un grave accident

Une collision d’une rare violence a été constatée dimanche vers 20 heures à Anosy. Une conduite en état d’ivresse en a été à l’origine. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée, mais des blessés et d’énormes dégâts matériels sont dénombrés.

Le bus de la ligne 159 a heurté de plein fouet deux voitures légères. C’est le receveur qui le conduisait. Il était complètement ivre, selon divers témoignages.

« Le vrai chauffeur est rentré après avoir accompli des tours. Il n’aurait pas remis directement la clé à son patron, mais a demandé à son receveur de la lui rendre. Or, le collègue a démarré la voiture et roulé après avoir bu de l’alcool. Il a fini par se crasher », a-t-on indiqué.

Lancé à tombeau ouvert, le « taxi-be » a sauté le trottoir du milieu et percuté une berline sur l’autre voie. Il a ensuite télescopé et entraîné à un demi-tour une Peugeot 405. Il a terminé sa course effrénée contre un poteau électrique en béton de la Jirama.

Les trois véhicules ont tous été endommagés. Certains de leurs occupants ont été touchés grièvement.

La police a interpellé le conducteur fautif pour le mettre en examen. Des agents sont restés pendant plusieurs minutes sur les lieux pour fluidifier la circulation.