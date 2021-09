Stade Barea – Un joyau dans toute sa splendeur

Le stade Barea est tout simplement magnifique, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur. Il constitue un symbole à lui tout seul, comme l’a souligné le chef de l’État.

SPECTACLE, prestations artistiques, match d’exhibition Barea contre CFFA et feux d’artifices. Les festivités se sont enchaînées durant l’inauguration populaire de samedi. Il fallait marquer le coup. Après vingt mois de travaux, Mahamasina a radicalement changé de visage. Adieu le vieux stade hors d’usage. Place à un joyau architectural. Une grande fête à la hauteur de cette magnificence se devait d’accompagner la journée.

Comment ne pas s’émerveiller devant un tel édifice? Vu de l’extérieur, les structures métalliques en forme de « ravinala » sont d’une beauté inégalée. Rajoutez les portraits représentatifs des membres de la sélection et on se croirait littéralement en Europe. En plongée, c’est encore mieux. Plusieurs clichés en vue aérienne font le tour des réseaux sociaux depuis samedi soir. De superbes photos prises durant le spectacle de feux d’artifices qui a clôturé la soirée.

« Milay be »

À l’intérieur, la qualité des installations se ressent dans chaque pièce. Finis les vestiaires lugubres et aveugles de l’ « ancien Mahamasina » par exemple. Place à des salles éclairées, aérées et parfaitement équipées. Les Barea qui évoluent en Europe, ont l’habitude des grandes enceintes du Vieux Continent. Mais tous se sont exclamés au moment de découvrir le nouveau stade qui porte leur nom. « Tena vita milay be ‘ty», entendait-on à répétition, samedi, dans les rangs de la sélection.

S’il fallait trouver les meilleurs qualificatifs pour décrire le « nouveau Mahamasina », ce serait grandeur et modernité. D’un côté, la taille de la tribune renvoie une réelle impression de gigantisme. De l’autre, le site dispose d’infrastructures sportives de dernière génération, à savoir un terrain principal en pelouse naturelle, un terrain d’entraînement en pelouse synthétique, ainsi que d’autres installations pour le basketball, la pétanque…

Résilience

Lors de son discours de jeudi durant l’ouverture protocolaire, le président de la République avait parlé de symbole. Le stade Barea est un symbole de résilience. On se souvient tous de l’épisode dramatique de septembre 2018. Une bousculade mortelle avait fait plusieurs victimes, à l’entrée du stade dans son ancienne version. Aujourd’hui, il faut surmonter ces douloureux souvenirs, sans pour autant les oublier. Il faut aller de l’avant.

Le stade Barea symbolise aussi l’entrée dans une nouvelle dimension. Antananarivo entre dans le cercle des grandes villes possédant un joyau archi­tectural sportif. Ceux qui ont eu la chance de voir un match à l’étranger peuvent en témoigner. Comme quoi, une agglomération digne de ce nom se doit de posséder une bâtisse de cette envergure.

ANDRY RAJOELINA – « Ce stade appartient à tout le peuple »

« Nous ouvrons une nouvelle page aujourd’hui », s’est exclamé le président de la République, durant son discours de samedi. Le stade Barea s’apparente à un temple destiné à la pratique du sport. En plus de deux terrains de football, il dispose aussi d’autres installations dédiées à d’autres disciplines. « Ce stade appartient à tout le peuple malgache », a renchéri le chef de l’État. Andry Rajoelina a appelé tout un chacun à préserver la qualité des infrastructures : « C’est ici que nous défendons l’honneur de notre nation. Ce stade doit unir tous les Malgaches. Tous doivent s’atteler à préserver ces infrastructures. »

ABEL ANICET ANDRIANANTENAINA – « Redonner la joie à nos compatriotes »

Abel Anicet Andrianantenaina a promis de renouer avec le succès, en marge de l’inauguration du stade Barea de samedi. Invité à prendre la parole, le capitaine a promis que « les Barea feront tout pour satisfaire les Malgaches lors de leur prochain match » et qu’ils « donneront le maximum ». Le milieu de terrain espère pouvoir redonner le sourire au public : « Nous aimerons redonner la même joie qu’auparavant à nos compatriotes. Ce moment arrivera bientôt. Il nous reste encore cinq matches dans ces éliminatoires du Mondial. »

77 millions USD de budget

77 millions USD pour un stade, c’est colossal. Convertie en ariary, l’enveloppe s’élève à environ 280 milliards. Encore plus vertigineux. Aujourd’hui, le résultat est à la hauteur du montant décaissé par l’État. La réalisation du projet a été confiée à une entreprise chinoise, dénommée China State Construction Overseas Development.

Inauguration du stade Barea – Un évènement historique

La date du 4 septembre 2021 est à marquer d’une pière blanche pour l’histoire de Madagascar. En général et l’histoire du sport en particulier. Ce jour là, Madagascar vient de se doter d’un stade digne des standardes internationaux. Un évènement fêté comme il se doit malgré la courte défaite des Barea, propriètaires des lieux. Le public ne s’est pas fait prier et est venu nombreux pour participer à cet évènement historique.