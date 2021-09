Météo – Température en légère hausse

Le mercure connaîtra une hausse à partir de ce mercredi. Le vent Alizé sera toujours présent dans la partie Est de la Grande île. Une perturbation locale définira le temps dans le versant Ouest.

Les températures maximales sur les Hautes terres et le versant Est ainsi que la côte Est connaîtront une légère hausse à partir de mercredi prochain. Elles resteront stationnaires dans les autres zones.

Dans la matinée du 6 septembre, le vent soufflera fort sur les Hautes terres, sur la partie Nord du pays et près de Taolagnaro. Un temps nuageux sera attendu dans la partie Est du pays qui pourrait engendrer des crachins sur le versant oriental et des pluies faibles le long des côtes Nord-Est et le centre Est.

Pour l’après-midi, des pluies faibles sont prévues le long des côtes Nord-est. Le temps sera globalement sec sur le reste. Analamanga enregistre une température entre 12 à 22°C.

Tandis qu’Antsirabe sera encore sur une température minimale de 7° et une maximale de 23°C