Forces armées – Le général Rakotonirina exige l’exemplarité

Une obligation de redevabilité envers les citoyens. C’est ainsi que le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, présente le devoir d’exemplarité des éléments des Forces armées.

La semaine dernière, jusqu’à hier, le ministre de la Défense nationale a effectué une tournée dans quelques régions du pays. Il a démarré dans la région Atsinanana, en passant par la région Atsimo Atsinanana, puis la région Atsimo Andrefana, avant de terminer par la région Matsiatra Ambony. A chacune de ses prises de parole durant ses étapes, le général Rakotonirina a martelé un message, un ordre, «les militaires doivent être exemplaires dans leur comportement».

Cette exemplarité, le général Rakotonirina l’exige dans le comportement des militaires dans leur vie quotidienne et dans leur travail. «C’est en ayant un comportement irréprochable que nous pourrions reconquérir la confiance de la population», a-t-il soutenu dans une prise de parole, à Toliara, la semaine dernière. À Fianaran­tsoa, il a ajouté, «un comportement exemplaire fait partie du devoir de redevabilité que nous avons envers la population».

Rappel des objectifs sécuritaires

Outre les éléments de l’Armée, le ministre de la Défense nationale a, aussi, adressé son message sur l’exemplarité aux hommes de la gendarmerie nationale. Les bérets faisant, également, partie des bérets noirs. Le rappel à l’ordre du général Rakotonirina est imposé par les faits récents dans lesquels le comportement d’éléments des Forces armées a été mis en cause.

Des coups et blessures sur un enseignant, une suspicion de maltraitance et de torture ayant conduit à la mort d’un adolescent, ou encore, un élément qui aurait été sous l’effet de stupéfiant et qui aurait causé des bagarres. Voilà quelques exemples de faits récents qui ont éclaboussé l’image des Forces armées. La tournée du ministre de la Défense nationale a, également, été dans le but de voir sur terrain l’effectivité de la restructuration de l’Armée et rappeler aux responsables locaux les objectifs de cette initiative.

En première place des Velirano de Andry Rajoelina, président de la République, est de ramener à un seuil tolérable le niveau d’insécurité. Ceci afin de permettre à la population de travailler sereinement pour contribuer au développement du pays. C’est dans ce sens que l’Armée dont la vocation est la défense du territoire est affectée à la lutte contre l’insécurité intérieure, également.

La concrétisation du Velirano numéro un est l’élément déclencheur de la restructuration de l’Armée qui implique un redéploiement des troupes. Outre rappeler à l’ordre le comportement des troupes, il a donc été aussi question de rappeler les objectifs sécuritaires.