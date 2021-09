Centre Mibaliaka – Une nouvelle méthode d’enseignement pour les enfants

Des enfants en situation de vulnérabilité vont bénéficier d’une nouvelle méthode personnalisée qui met en avant le potentiel de chaque élève à partir de cette année scolaire.

Il y a eu près de soixante dossiers reçus mais nous ne pouvions accepter que quinze enfants pour bénéficier de ce programme. « Il s’agit d’un nouveau programme personnalisé. Nous avons constaté lors de nos descentes auprès de plusieurs quartiers que des enfants ont une soif d’apprendre et de développer leur potentiel mais dans la plupart des cas, faute de moyens, ils ne peuvent accéder aux bancs de l’école. C’est la raison pour laquelle nous avons initié le programme Mibaliaka. Notre vision est de pouvoir pousser les enfants à trouver et suivre leur passion dans les enseignements que nous inculquons », explique Miako Rasolondraibe, présidente et fondatrice de l’Association Madagascar Will Rise.

A travers la matière sur le développement personnel jusqu’à apprendre à apprendre, l’intelligence des élèves sera stimulée sur des matières qui les concernent et qui les passionnent vraiment. Le cursus s’étale sur deux ans. Plusieurs matières seront enseignées aux élèves dont le développement personnel, le leadership, la science de gestion, la science de de l’environnement, santé et nutrition, éducation civique, science formelle, science sociale, science appliquée, science de la matière, linguistique, école des parents et diverses autres matières.

Méthode pratiques

Le leadership pour enfant sera mis en avant. Les enfants seront initiés à plusieurs programmes comme le leadership ou encore la science de gestion comme la petite finance. Dans la partie petite finance, il est surtout question de comment économiser, mais aussi comment on pourrait investir cette économie.

« La mise en place de ce centre se base sur la prise de conscience des lacunes dans le système d’éducation à Madagascar. Nous apportons une solution par rapport à ces lacunes. Nous avons élaboré ce programme pendant presque deux années. Il s’agit d’un prototype à appliquer dans ce centre. Les matières enseignées se focalisent surtout sur les acquis des élèves et ce dont ils ont besoin dans leur vie future », explique Niaina Vanona Andriananjanavalona , leader du pôle Mibaliaka.

Le nouveau programme prend en compte les besoins de chacun des élèves. « Le programme scolaire est le même mais les méthodes pédagogiques pour ces enfants seront différentes. Sur cette lancée, les élèves qui ont obtenu le CEPE ont été parmi les sélectionnés. Quinze jeunes enfants en situation précaire vont désormais bénéficier d’une nouvelle méthode pédagogique », enchaîne le responsable. Le nouveau centre a été inauguré hier à Soavimasoandro. Une extension sera opérée au niveau de plusieurs autres régions, selon le responsable.