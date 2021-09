Ankaditoho – Il décède après avoir tué un animal inconnu

Phénomène surnaturel. Un adolescent de 18 ans a rendu l’âme en fin de semaine dernière, à Ankaditoho. Selon les nouvelles ébruitées, confirmées par ses proches et des responsables au fokontany, son décès aurait un rapport avec ce qu’il a fait il y a quelques jours. Il aurait tué un animal inconnu possédé par un esprit.

Son camarade et lui jouaient au ballon à Ankaditoho Marohoho, non loin de Tsimbazaza. L’autre a trouvé la créature surnaturelle. Il l’a prise et jetée sur lui qui l’a, à son tour, noyée. Dès son arrivée à la maison, le garçon a eu mal au pied gauche, puis au pied droit. Dans un premier temps, il semblait être guéri. Les douleurs ont repris au niveau du ventre et finalement des bras. La famille s’est rendue à l’endroit où le garçon a joué. Elle voulait négocier avec le propriétaire du terrain pour que des rites soient réalisés. Elle aurait échoué.

« L’animal se serait présenté trois fois à la victime avant sa mort», a-t-on indiqué. Le garçon faisait des crises. Son camarade subit également le même sort que lui. « La créature est dominée par un esprit. Il ne vous fera aucun mal si vous ne lui faites rien. », explique un conservateur animiste.