Numérique en Afrique – Harinjaka Ratozamanana parmi les champions du continent

Une médaille brille pour la Grande île. Harinjaka Ratozamanana a été sélectionné parmi les cinquante innovateurs, acteurs de changement dans le monde de la nouvelle technologie en Afrique.

Digital Foundation Africa » a publié la liste officielle, hier, au Ghana. Pour cette deuxième édition, le jeune homme de 43 ans a reçu le titre de « champion numérique » de l’Afrique grâce à ses dix années de travaux à « Habaka Madagascar Innovation hub ». Il succède ainsi à Patrick Pisal Hamida, Directeur Général de Telma. « Je suis très honoré de cette nomination. C’est une vraie reconnaissance des travaux que j’ai effectués au cours des dix dernières années à Madagascar. En effet, je n’ai pas déposé ma candidature. Nos confrères africains ont proposé mon nom. J’ai été par la suite contacté sur Linkedin. Auparavant, je faisais partie du classement aux États-Unis et en Europe mais cette fois-ci c’est au niveau de l’Afrique. Je suis tellement content » se réjouit Harinjaka Ratozamanana.

En 2011, le jeune homme a créé « Habaka » avec des amis blogueurs et passionnés de la nouvelle technologie. Un vrai laboratoire d’idées, plusieurs projets innovants répondant aux problématiques de Madagascar ont émergé dans leur local à Tsimbazaza. Notre objectif consistait à créer des projets numériques déployables à tout moment.

Livre blanc

On peut citer entre autres, l’organisation des « hackathons », la proposition de solution digitale dans le domaine de la science, l’agriculture et même du journalisme en Afrique, la mise en place d’un fablab et de prototypage avec des imprimantes 3D pour les entrepreneurs et chercheurs. Nous avions également initié l’apprentissage du codage informatique aux jeunes de 7 à 17 ans à Antananarivo, Fianarantsoa et Tamatave qui a même reçu un financement de Facebook. Et il faut dire que nos idées séduisaient les bailleurs. Un projet de cartographie de la capitale a été réalisé grâce à la collaboration avec open street map, des cours de design thinking à distance ont été expérimentés avec une Université en Allemagne. Des programmes dans le domaine de l’open data ( donnée ouverte) ont également été initiés avec l’appui de la Banque Mondiale » s’exprime-t-il.

Outre les réalisations majeures à Habaka, Harinjaka Ratozamanana rédige actuellement un livre blanc du numérique à Madagascar et sur des biographies de quelques entrepreneurs malgaches qu’il a croisés pendant sa carrière.

Selon ses dires, la Grande île connaît encore des retards dans l’univers digital. Il préconise ainsi de miser sur les jeunes et les acteurs du numérique locaux pour préserver la souveraineté de notre pays. » Dans cette nouvelle ère postCovid-19, nous avons plus que jamais besoin de sentir la volonté de l’État dans le déploiement de la stratégie nationale du numérique. Arrêtons de produire des informaticiens pour d’autres pays ou pour des sociétés étrangères. Nous avons aussi une e-gouvernance à mettre en place. Le numérique à Madagascar a besoin de tous les soutiens et des infrastructures modernes pour séduire jeunes talents travaillant dans le domaine ».