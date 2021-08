Football – Nicolas Dupuis en pleine détection des futurs Barea

Recruter les futurs joueurs Barea pour les intégrer à l’Académie Malagasy de Football. C’est la mission de Nicolas Dupuis et son staff à Mahajanga pendant dix jours.

Une quarantaine de jeunes âgés de 14 et 15 ans passeront des tests en vue de la détection que compte faire Nicolas Dupuis et son staff. À cause de la Covid-19, le projet a été retardé, mais aujourd’hui, le technicien a déjà visité la région Sava dans cette optique. Les critères de sélection sont surtout basés sur le jeu, la jonglerie, et la vitesse qui est très importante dans le football d’après le sélectionneur. Un test de Cooper de 6mn est également effectué.

« Nous avons l’ambition de visiter le pays pour trouver de nouveaux talents afin de former le nouveau Barea, dans le cadre d’un projet personnel du président de la République malgache. Nous récupérons un maximum d’enfants qui se sont inscrits volontairement. Les quarante meilleurs seront testés une seconde fois à la fin de ces dix jours. Deux ou trois de ces jeunes iront à Antananarivo pour la phase finale et rejoindront les vingt meilleurs seront à l’Académie Malagasy de Football. L’objectif est de garantir une future équipe nationale et l’avenir de la jeunesse afin qu’ils puissent intégrer l’Académie. Nous avons de bons joueurs à Mahajanga, et ils sont très homogènes. Nous regardons aussi l’état d’esprit de l’enfant. Hier, nous avons rencontré le frère de Carolus qui est totalement différent de son frère », explique Nicolas Dupuis.

Plus tard, l’objectif de ce recrutement sera aussi d’intégrer des joueurs après la formation de trois à quatre ans à l’Académie des joueurs en Europe au sein d’un meilleur club de l’OPL.

Les entrainements et tests se déroulent tous les jours au stade de football Rabemananjara. Franck Rajaonarisamba, coach du club Fosa, fait partie de l’équipe de recrutement. Après la région Boeny, ils iront à Antsiranana pour la même mission.