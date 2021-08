Environnement – Le reboisement repart de bon pied

Chose promise chose due. Le reboisement de cette année ne sera pas la seule mise en terre de jeunes plants. Antsahavola vient d’annoncer que toutes les entités et organes ayant réalisé un reboisement en début d’année doivent revenir dès ce mois-ci, retourner sur leur site pour suivre le processus de reboisement. Entendre par là, revoir ce qui es t advenu à ceux qui ont été plantés et rectifier s’il y a à refaire. Les responsables du ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) invitent dans ce sens tous les citoyens à ériger des pare-feux. Dans ce sens, il est sollicité à tout un chacun d’observer un minimum de bonne conduite sur les routes nationales, en l’occurrence de ne pas jeter des mégots n’importe où. Un appel solennel a été aussi lancé à tous les chefs de fokontany de bien s’organiser dans les actes de lutte contre les feux de brousse. De son côté, le MEDD et ses démembrements affichent leur entière disponibilité à aider ceux qui investissent et s’activent dans le reboisement et la conservation des ressources naturelles. Le mois d’août a toujours marqué « le début de saison » des doro tanety, improductifs et nuisibles à l’environnement.