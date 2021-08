Education – Le salaire des non fonctionnaires à la charge des parents

Scolariser son enfant dans un établissement scolaire public sera gratuit, ou presque. Le ministère de l’Éducation nationale a précisé dans une note circulaire, à la date du 4 août, que l’accès à un établissement scolaire public, que ce soit une école primaire publique (EPP), un collège d’enseignement général (CEG) ou un lycée, doit être exempté de droits d’inscription et de réinscription. Dans cette même note, il souligne que « si les parents se proposent d’apporter leur contribution à la bonne marche de l’école, le montant de cette contribution devra être fixé de commun accord avec les parents d’élèves, lors de l’assemblée générale des associations des parents d’élèves ». Toutes les dépenses des établissements scolaires ne seront pas couvertes par l’État.

« L’État a augmenté le budget destiné pour la Caisse école. Ce budget servira, entre autres, au fonctionnement, aux entretiens de l’établissement, et à l’organisation des examens. Quant aux dépenses non couvertes par la Caisse école, les parents d’élèves peuvent y contribuer », indique une source au sein du ministère de l’Éducation nationale. Les salaires des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés font partie des dépenses des écoles, non couvertes par la Caisse école. L’État ne prendra en charge que les enseignants non fonctionnaires subventionnés. Ces maîtres Fram non subventionnés, qui sont encore nombreux, seront, donc, obligatoirement, à la charge des parents d’élèves. L’année scolaire précédente, avec l’annonce de la gratuité des inscriptions et la promesse de l’État, sur la subvention des maîtres Fram pour alléger la charge des parents, les maîtres Fram ont à peine reçu 100 000 ariary, pour toute l’année scolaire.

Des associations de parents d’élèves se sont déjà réunies pour fixer le montant de leurs « contributions». Elles serviront, en grande partie, à payer le salaire des enseignants non fonctionnaires. Des parents se sont plaints que ces contributions sont hors de portée.