Disparition – Charle, le batteur de Mahaleo s’éteint

Charlebert Andrianaivo, le fameux percussionniste et batteur du mythique groupe Mahaleo est décédé à 67 ans.

À l’aube de la célébration de ses 50 ans d’existence, le groupe Mahaleo, une icône de la scène musicale nationale, vit ses jours les plus sombres. Il y a à peine deux ans, les milliers de fans de Mahaleo pleuraient à l’unisson la disparition de ses deux piliers, Fafah et Dadah. Hier, Charlebert Andrianaivo, la force tranquille du groupe, batteur et percussionniste qui rythmait de son tempo les tubes intemporels de Mahaleo s’en est aussi allé. Charle, tout un personnage d’une grande sobriété, a été apprécié pour sa jovialité et son intarrissable générosité.

Sociologue de formation comme ses illustres pairs, il a voué une grande partie de sa vie au développement durable au sein de la communauté paysanne et rurale, au-delà de sa passion pour la musique. « Les paysans ont une vision bien à eux du développement à laquelle on se doit d’adhérer pour avancer et pour évoluer » scandait-il souvent. Il animait la bande de sa convivialité. Il laisse orphelin par sa disparition les inconditionnels du groupe.

« Je ne sais que dire, il nous a donné le meilleur de lui-même. Il a fait preuve de courage et de combativité face à sa maladie. Il nous manquera, car sans lui plus rien ne sera comme avant » confie Nary, bassiste du groupe Mahaleo.

La disparition de Charle marque ainsi un tournant définitif dans l’histoire du groupe Mahaleo. Si Dama a préféré rester discret depuis hier, Bekoto quant à lui n’a pas caché ses émotions.

La fin d’une époque

Les deux illustres artistes sont désormais les seuls rescapés du groupe. En mars dernier, ils furent tous les trois honorés de la plus grande des distinctions honorifiques par l’État, à savoir le « Grand-Croix de 2ème Classe de l’Ordre National Malagasy ». Pour l’occasion, Bekoto d’affirmer « C’est à peine si nous venions de sortir de notre deuil, mais il nous importe vraiment de rendre hommage à nos frères disparus ». Malheureusement le deuil se réitère et le groupe Mahaleo prend un tournant décisif. « C’est triste, mais ainsi soit-il. C’est une page qui se tourne pour nous et désormais c’est à nos relèves de reprendre le flambeau, de perpétuer la légende du groupe, voire même de composer de nouvelles chansons qui fédèreront encore les générations à venir » souligne Bekoto rempli de tristesse. La dépouille mortuaire de Charle rejoindra Manjakandriana ce jour, au caveau familial.

Des hommages vibrants

Erick Manana : « Au revoir mon ami et merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté par ta présence ».

Fanja Andriamanantena: « Je suis tellement triste, triste de ne plus pouvoir profiter de ta convivialité lors de nos rencontres. Va en paix Charle ».

Gothlieb : « Je me souviendrai toujours des échanges enrichissants que nous avons eus ensemble avec Charle. C’est vraiment un jour sombre pour la scène culturelle et artistique, tous nos pensées vont au groupe Mahaleo ».