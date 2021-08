Antananarivo – Les trottoirs transformés en parking

Dans la capitale, les rues sont à l’étroit avec les trottoirs pour parking. Les piétons, quant à eux, ne savent plus où mettre les pieds.

Depuis Antanimena, Ankadifotsy ou encore Ankazotoka na, les trottoirs font office de parking provisoire. Dans d’autres quartiers comme Ambohitrakely, la circulation est parfois difficile lorsque deux véhicules sont face-à-face. Des embouteillages se créent au niveau de ces quartiers. Les trottoirs ne sont plus réservés aux piétons en plus de l’installation des marchands de rue sur les trottoirs. « Dans le quartier d’Ankadifotsy, sur le côté droit, nous avons enlevé des voitures qui y stationnent en permanence. C’était surtout en application du code de la route dans cette partie. Nous notifions les propriétaires de ces véhicules avant chaque opération que nous effectuons », explique une source. Au niveau des six arrondissements de la capitale, les aires de stationnement sont saturées.

Dans les six arrondissements, il y avait une possibilité de stationner sur quelques aires de stationnement réservées à cet effet. Il s’agit du parking du Palais des Sports ou encore dans le fokontany de Besarety, le parking du côté du marché.Pour Ankazotokana, une opération a été menée par la CUA par rapport à l’interdiction de stationnement sur ces côtés en 2020. Cette opération vise à rappeler à l’ordre tous les propriétaires de véhicules qui stationnent sur les trottoirs dans ce quartier.

Enlèvement d’épaves

Une convention a été par ailleurs signée pour qu’à Ankadifotsy sur la rue Rainandriamampandry et à titre de solution provisoire, les véhicules puissent stationner sur le côté droit mais à des heures précises pendant la nuit. « Par juguler les problèmes de parking dans la capitale, les véhicules ne doivent stationner sur cette rue qu’entre 19h et 5h du matin. Pour rapport au changement de circulation, la CUA s’efforce selon les explications de faire respecter le code de la route notamment par la présence des panneaux de signalisation. Selon une source, près de quatre cent mille véhicules circulent dans la capitale. L’insuffisance d’infrastructures et de parking contraignent les propriétaires des véhicules à occuper en permanence ou provisoirement les trottoirs. Pour alléger les problèmes de parking dans la capitale, une opération d’enlèvement d’épaves a commencé.