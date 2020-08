RSE – Soutien sanitaire pour Ambatolampy

Dans le cadre de la riposte COVID-19, la Star a participé aux mesures préventives dans la localité d’Ambatolampy. L’usine de la Star étant un des acteurs majeurs de l’économie locale, la prise de responsabilité s’est cette fois-ci matérialisée sous la forme d’une dotation d’une centaine de tests de dépistage rapide. « Malgré la fermeture temporaire de ses unités de production dans cette localité, nous soutenons la commune dans les actions de prévention au Coronavirus. Cette dotation s’inscrit dans l’historique du partenariat durable entre la Star et la Commune d’Ambatolampy » explique Andrianaivojaona Lala, directeur de l’usine d’Ambato­lampy.

Pour rappel, toutes les unités de production de la société viennent de fermer leurs portes. En tout, cinq usines sur six sont à l’arrêt sur tout le territoire national. La société emploie plus de mille huit cent collaborateurs dans tout Madagas­car, et travaille avec plus de vingt-mille agriculteurs locaux.

Autant de citoyens qui iront garnir la liste et le nombre des personnes impactées socio-économiquement par la crise sanitaire. « La commune apprécie l’entraide offerte par la Star face à la pandémie qui touche actuellement le district d’Ambatolampy. Les tests seront utilisés à bon escient et avec transparence afin de dépister la population locale et ainsi prendre les mesures nécessaires » rajoute Mika Rakoto­malala, maire d’Ambatolampy.