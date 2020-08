Rebondissement – Le coronavirus regagne du terrain à Fianarantsoa

Sortie du déconfinement total au mois de juin, la ville de Fianarantsoa connaît un regain de la propagation du coronavirus avec quatre décès et cent six malades en traitement recensés.

REVIREMENT de la situation. La Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana a expressément parlé hier de la flambée des contaminations à Fianarantsoa et dans l’ensemble de la région Matsiatra Ambony. A preuve, le rapport de la Professeure a mentionné hier « dix-sept nouveaux cas positifs contre deux cas de guérisons dans la région Matsiatra Ambony ». Sitôt joint au téléphone pour une explication sur les mesures dans cette région et une éventualité du reconfinement, le gouverneur Paupil s’est dit « occupé sans pouvoir rien étaler ». S’ensuit de sa part, une interruption sèche de l’appel téléphonique. A Fianarantsoa, une source locale n’a pas hésité à dresser un état actuel des lieux. Selon cette personne de bonne foi, « le transport routier dans la région Matsiatra Ambony est bien vivace. Chaque jour, les moyens de transport en commun en zone urbaine fonctionnent jusqu’à 18 heures. Les taxibrousses arrivent chaque jour vers Fianarantsoa et quittent la même ville avant des heures fixées par les autorités. Pour les trajets de longue distance, par exemple vers Ikalamavony ou Ambalavao ou Ambohimahasoa, les taxi-brousses s’en vont de Fianarantsoa au plus tard à 11 heures. Pour aller vers les localités à proximité comme à Sahambavy, le départ se fait à la limite à 17 heures ».

Réalités

La circulation quotidienne est libre dans la ville de Fianarantsoa, au même titre que les liaisons routières à l’intérieur du territoire de toute la région Matsiatra Ambony. Jusqu’à hier, le centre régional de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19, parle de « cent six malades en traitement dont vingt-trois au CHU Andrainjato à Fianarantsoa et quatre-vingt-trois personnes isolées à domicile ainsi que quarante-et-un guéris, quatre cas de décès ». Pour la population sur place, les gestes barrières restent adoptées et les commerces ferment à 17 heures. « La situation devient inquiétante mais une indifférence se profile », indique un avocat à Fianarantsoa. Toujours selon lui, « Au départ, il y a eu cinq personnes placées au centre d’isolement à Ambalakely mais actuellement il n’y a plus personne ». Hier, trois cent vingt-sept nouveaux contaminés sont signalés dans neuf régions du pays. Quatre nouveaux cas de décès dont trois dans la région Analamanga et un à Boeny, cinq patients tombés en état grave et cinq cent douze cas de guérison ont été rapportés, toujours hier, pour l’ensemble du territoire national. En parallèle à l’avancée de la propagation du coronavirus dans les régions, les autorités parlent de « 80,10 % de taux de guérison ».