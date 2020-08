Mahajanga – Distributions des vivres auprès des habitants

Pour la première fois, depuis la crise sanitaire, l’État procède à la remise d’aides aux habitants de Mahajanga. Tout le monde aura sa part.

Plus de soixante quinze mille familles bénéficieront de l’aide sociale promise par le Chef de l’État, à Mahajanga ville. « Tous ceux qui présentent un carnet de fokontany jouiront de cette aide sans exception. Nous avons pensé au début que les familles en difficultés ou nécessiteuses seront priorisées mais finalement tout le monde aura sa part », a déclaré le Gouverneur de la région Boeny, Moktar Andriantomanga.

La distribution des aides sociales n’a pas encore commencé mais déjà les contestations et les disputes ont déjà éclaté dans les fokontany. Notamment à Mahavoky avaratra.

Mardi après-midi, les fokonolona ont manifesté devant le bureau du fokontany pour « Le président de la République était bien clair que tous ceux qui possèdent un carnet peuvent jouir de cette aide, vatsy tsinjo sans aucune condition. Nous avons fai contester le paiement des cotisations sociales. Et la manifestation a repris hier matin.m. Nous n’avons pas d’argent pour payer le social on doit vendre encore des légumes pour pouvoir payer alors qu’on doit fermer dès 13h. On nous oblige de payer le droit pour pouvoir obtenir le sac de riz », a déploré une mère de famille.

« Ce n’est pas le moment d’exiger les cotisations sociales. On a déjà payé 1000 ariary par foyer mais où est partie cette somme ? Nous appréhendons une discrimination », a ajouté un individu.

Le chef fokontany a rétorqué qu’ils étaient en train d’organiser la distribution. « Nous n’avons pas obligé les gens à payer le social mais certains d’entre eux étaient venus de leur propre gré pour payer leur arriéré par peur de ne pas obtenir les aides sociales », a expliqué le Chef fokontany de Mahavoky avaratra, Sasety Premier Jean.

La distribution se tiendra au stade de football de Mahajanga. Les chefs fokontany prennent en charge l’établissement de la liste par fokontany. Le lot comprendra 25kg de riz, 2l d’huile, deux boîtes de lait concentré et 2.5kg de légumes secs.

D’habitude, la députée élue dans le district de Mahajanga 1 se charge de cette action sociale, comme elle le fait en général, mais ces derniers temps elle reste introuvable. Le Gouverneur et les autorités locales dirigent l’opération.

Lundi dernier, le Gouverneur a réuni les chefs des 26 fokontany à Mahajanga à la salle de réunion de l’hôtel de ville avec les responsables pour discuter de l’organisation.