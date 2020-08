Football – Sporting Charleroi : Marco Ilaimaharitra de retour

Marco Ilaimaharitra a joué son premier match avec Charleroi, samedi dernier en Belgique. L’entraîneur du Sporting voulait le tester avant le coup d’envoi du championnat.

C’est la fin d’une longue période de convalescence pour Marco Ilaimaharitra. L’inter­national malgache a disputé sa première rencontre, samedi dernier en Belgique.

C’était à l’occasion du match amical entre le Royal Sporting Charleroi Club et l’AC Ajaccio. La rencontre s’est conclue sur un résultat de parité, deux buts partout.

Marco Ilaimaharitra était passé sur le billard, au mois de mai dernier. Une opération pour soigner une blessure au pubis, qui le gênait depuis longtemps.

Par la suite, il a entamé sa rééducation début juillet. Depuis, les bonnes nouvelles se sont enchaînées puisqu’il a rapidement retrouvé son niveau.

Et ce, en s’entraînant à part et en travaillant avec les kinés du club. Samedi, il a reçu la récompense de ses efforts avec une première titularisation, quelques jours seulement après avoir fêté son 25e anniversaire. Le milieu de terrain retrouve peu à peu le rythme.

De bon augure car le championnat de Belgique débute ce weekend.

Le coach du RSCS a touché un mot à propos de Marco à l’issue de la confrontation avec Ajaccio.

Confiance

«Le but, en alignant Guillaume Gillet, Marco Ilaimaharitra et Ryota Morioka, était de miser sur leur complémentarité et leur polyvalence afin d’apporter de la variété à notre jeu », a souligné Karim Belhocine. Preuve que sa confiance envers le Barea reste intacte.

Ilaimaharitra va de mieux en mieux, jour après jour. Lors de la présentation des maillots officiels, la semaine dernière, il avait affiché sa sérénité et sa complicité avec les siens. De bon augure en vue d’une saison 2020-2021 qui s’annonce plus relevée.

Le Sporting Charleroi ouvrira le bal face au tenant du titre, le FC Bruges, lors du coup d’envoi de la Jupiler Pro League, ce samedi. Le RSCS courra également sur un autre tableau, sur la scène continentale cette fois-ci. Troisième du championnat précédemment, il disputera la Ligue Europa.