Visite pontificale – Dix mille soldats veillent sur le pape François

Pour sécuriser la visite du pape François, des milliers d’éléments des Forces de l’ordre et de sécurité seront réquisitionnés. Ils se déploieront à Antananarivo, mais aussi, sur les routes nationales.

Un déploiement massif. L’ar­mée, la gendarmerie nationale et la police nationale, tous seront sur le qui-vive lors durant la visite du Pape François. Environ dix-mille éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS), seront mobilisés pour la sécurisation du séjour du Saint Père et des événements durant lesquels il officiera.

« Les yeux du monde entier seront rivés sur nous. Nous devons être à la hauteur de l’évé­nement. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, au moins, seront à Antananarivo, en plus de la délégation qui accompagneront le pape. Il ne faut pas non plus oublier qu’en plus d’être le chef de l’église catholique, il est, aussi, un chef d’État. Nous allons tout mettre en œuvre pour que sa visite se déroule sans encombre », a déclaré le contrôleur général de police Roger Rafano­mezantsoa, ministre de la Sécurité publique, durant une conversation téléphonique, hier.

Environ mille cinq-cents policiers seront mobilisés pour l’événement. Aux agents en poste à Antananarivo s’ajouteront les nouveaux sortants de l’École nationale des inspecteurs et agents de police (ENIAP), à Antsirabe. Pareillement, pour l’armée, les nouvelles recrues seront réquisitionnées, ainsi que les nouveaux sortants de l’Académie militaire (ACMIL), sis à Antsirabe, toujours.

« Ils suivront une formation accélérée en gestion de foule », a souligné le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale. Lors de la cérémonie au CAPSAT Soanierana, le 29 juillet, il a indiqué que trois mille soldats prendront part à la sécurisation de la visite Saint Père.

Défi

« Ce sera un rendez-vous exceptionnel pour Madagascar et l’armée assumera sa part de responsabilité pour que tout se passe bien », a soutenu le numéro 2 du gouvernement.

Du côté de la gendarmerie nationale, le général Andry Rakotondrazaka, commandant de la circonscription interrégionale d’Antananarivo (CIRGN), annonce deux-mille trois-cents bérets noirs pour la sécurisation des événements qui se dérouleront dans la capitale. « Pour la gendarmerie, la sécurisation de la visite du Pape ne se limitera pas seulement, à la capitale. Nous aurons, aussi, pour mission de sécuriser le voyage des personnes venant des régions pour assister à la messe donnée par le Saint Père », explique le général Njatoarisoa Andrianjaka, commandant de la gendarmerie nationale.

Le général Richard Ravalo­manana, secrétaire d’État à la gendarmerie nationale, affirme qu’au total donc, près de cinq mille bérets noirs seront de service, non seulement, à Antananarivo, mais aussi, dans les régions, particulièrement, sur les routes nationales, pour la visite du Pape. Une partie des nouveaux véhicules des FDS seront, également, déployés pour la sécurisation de la visite du Saint-Père.

Le général Théophile Rakotonirina, chef d’État major général de l’armée, a déjà indiqué au détour d’une conversation, la semaine dernière, que les hélicoptères de l’armée seront, aussi, de la partie. Après l’harassant épisode de l’accueil des Barea, le 13 juillet, et les douloureuses expériences causées par les bousculades durant les grands événements, à Mahamasina, le défi pour les FDS est de contrôler l’euphorie populaire afin d’éviter un drame, tout en assurant la sécurité du Saint père et de sa suite, ainsi qu’assurer le respect du timing de son séjour.

Comme martelé durant une conférence de presse à la nonciature, à Ivandry, hier, « la visite du pape suivra un timing rigoureux ». L’arrivée du Saint Père est annoncée le 6 septembre, à 16 heures 30. Les organisateurs prévoient trente-cinq minutes pour son déplacement de l’aéroport d’Ivato, jusqu’à la nonciature où il séjournera. Le pape François fera, toutefois, une grande partie de ce trajet dans le fameux papa mobile.

Pareillement, pour la plupart de ses sorties publiques, notamment, son déplacement pour la messe qu’il donnera à Soamandrakizay, le 8 septembre.